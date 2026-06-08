Israel setzt Angriffe im Libanon fort, US warnt Netanyahu und Iran baut Sicherheitsgürtel auf

Mehrere Entwicklungen im Nahen Osten: Israel führt Angriffe auf die Hisbollah im Libanon fort, die USA warnen Israel vor einem Iran-Krieg, und der Iran kündigt einen Sicherheitsgürtel an. Zudem laufen Ermittlungen gegen einen israelischen Minister in Italien, und die USA schossen einen Öltanker im Golf von Oman außer Gefecht. Die Region bleibt angespannt.

Bei einem israelischen Angriff auf den Süden des Libanon sind nach libanesischen Angaben fünf Menschen getötet worden. Acht weitere seien bei dem Angriff auf Tyros verletzt worden, erklärt das libanesische Gesundheitsministerium.

Darunter seien vier Sanitäter des Roten Kreuzes. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte zuvor erklärt, die israelische Armee werde die Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon ungeachtet iranischer Drohungen weiter fortsetzen. In Italien laufen Insiderangaben zufolge Ermittlungen gegen den israelischen Sicherheitsminister Itamar Ben-Gwir wegen des Verdachts der Folter und Freiheitsberaubung. Hintergrund ist der Umgang mit Aktivisten einer Gaza-Hilfsflotte im vergangenen Monat, unter denen sich auch italienische Staatsbürger befanden, wie aus Justizkreisen verlautet.

Ben-Gwir erklärt in einer Stellungnahme, er werde sich den Ermittlungen nicht entziehen und weiterhin an der Seite der israelischen Einsatzkräfte stehen. Die italienische Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bezeichnet das Vorgehen gegen die Aktivisten als inakzeptabel. Sollten die Ermittlungen ergeben, dass eine Anklage gerechtfertigt ist, könnten die Staatsanwälte einen formellen Antrag auf Einleitung eines Verfahrens stellen. US-Präsident Donald Trump warnt den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu vor einem erneuten Krieg gegen den Iran.

Sollte es zu einem neuen Konflikt kommen, könnte Israel auf sich allein gestellt sein, sagt Trump in einem Interview des US-Nachrichtenportals Axios. Ich habe gesagt: Bibi (Netanyahu), du solltest besser vorsichtig sein, oder du wirst sehr bald auf dich allein gestellt sein, zitiert das Portal den US-Präsidenten. Die iranischen Al-Kuds-Brigaden kündigen die Errichtung eines neuen Sicherheitsgürtels an.

Dieser Gürtel des Widerstands soll sich von der Straße von Hormus bis zur Meerenge Bab al-Mandab vor der Küste des Jemen sowie vom Golf bis zum Roten Meer erstrecken, sagt der Kommandeur Esmail Kaani nach Angaben von staatlichen Medien. Unter dem Begriff Widerstand oder Achse des Widerstands fasst die Führung in Teheran ihre Verbündeten in der Region zusammen, zu denen unter anderem die Huthi-Rebellen im Jemen gehören.

Die iranische Bevölkerung schwankt zwischen der Angst vor Eskalation und Furcht vor einem faulen Frieden, berichtet Journalist Bamdad Esmaili. Im Gespräch mit ntv erklärt er, weshalb viele Menschen trotz allem an der Hoffnung festhalten und wieso er glaubt, dass mit dem Mullah-Regime keine Verhandlungen möglich sind. Der Iran will die von den USA errichtete Seeblockade nach den Worten seines Chefunterhändlers Mohammad Bagher Ghalibaf durchbrechen.

Man werde sie in eine weitere Niederlage für den Feind verwandeln, teilt Ghalibaf auf seinem Telegram-Kanal mit. Wir werden weder nur kämpfen noch nur verhandeln; vielmehr werden wir zu unserer eigenen Zeit kämpfen und zu unserer eigenen Zeit verhandeln, erklärt er. Das Ziel des Iran sei ein Ende des Krieges und eine stabile Sicherheit. Man habe kein Vertrauen in die Gegenseite.

Ein US-Kampfflugzeug hat nach Angaben des US-Militärs im Golf von Oman einen unbeladenen Öltanker beschossen und außer Gefecht gesetzt. Das Schiff habe gegen die US-Blockade iranischer Häfen verstoßen, erklärt das US-Militär.

Das Kampfflugzeug vom Typ F/A-18 Super Hornet habe Präzisionsmunition auf den Maschinen- und Steuerraum des Schiffes abgefeuert, nachdem die Besatzung den Anweisungen der US-Streitkräfte nicht Folge geleistet habe, erklärt das US-Regionalkommando Centcom im Onlinedienst X. Das unter der Flagge von Palau fahrende Schiff M/T Marivex sei nicht mehr in Richtung Iran unterwegs. Der Terrorismusexperte und Iran-Kenner Hans-Jakob Schindler sieht bei den aktuell laufenden Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran mehrere Hürden.

Neben aktuell zu großen Anforderungen zeige sich, dass das Teheraner Regime Geldsorgen hat. Der Iran hebt nach der jüngsten militärischen Eskalation mit Israel Beschränkungen im Flugverkehr wieder auf. Da die notwendigen Sicherheitsvoraussetzungen geschaffen und die erforderlichen Abstimmungen mit den zuständigen Behörden getroffen wurden, sind die Flugbeschränkungen aufgehoben worden, sagt der Leiter der zivilen Luftfahrtbehörde, Abusar Schirudi, der Nachrichtenagentur Tasnim. Die Luftfahrtaktivitäten des Landes kehren schrittweise zum regulären Betrieb zurück.

Nach neuen gegenseitigen Luftangriffen Israels und des Irans hatte das Land seinen kompletten Luftraum am Nachmittag geschlossen. Der neueste iranische Angriff auf Israel markiert eine neue Eskalationsstufe. Politologe Thomas Jäger erklärt, inwiefern Teheran damit seine Handlungsfähigkeit demonstriert. Derweil erreichen auch die Spannungen zwischen Trump und Netanjahu eine neue Dimension: Beide Allianzpartner sind zerstritten.

Israel wird trotz der Drohungen des Iran seinen Einsatz gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon weiter fortsetzen





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