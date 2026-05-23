Israel-Sicherheitsminister Ben Gvir postet Video mit Israel-Flagge und antifaschistischen Aktivisten

Israel-Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir postete Aufnahmen im Netz, die ihn mit Israel-Flagge zwischen gefesselten und knienden Antifaschisten der Gaza-Flottille zeigen. Frankreich hat ein Einreiseverbot gegen ihn verhängt, weil Mitglieder der Gruppe wiederholt durch antisemitische Anfeindungen aufgefallen sind und Israel-feindliche Beiträge teilen.

Es ist ein Video , das weltweit für Empörung sorgt: Israel s Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir (50) postete Aufnahmen im Netz, die ihn mit Israel - Flagge zwischen gefesselten und knienden Anti- Israel -Aktivisten der Gaza-Flottille zeigen.

Jetzt gibt es Konsequenzen: Frankreich hat ein Einreiseverbot gegen den ultra-rechten Gvir verhängt. Mitglieder der Gruppe sind wiederholt durch antisemitische Anfeindungen aufgefallen und teilen in den sozialen Medien immer wieder Israel-feindliche Beiträge. Die "Jerusalem Post" hatte unter Bezug auf einen Bericht der israelischen Regierung bereits im vorigen Herbst geschrieben, dass es sich bei den Aktivisten in Wahrheit um ein Netzwerk mit engen Verbindungen zu Hamas und der Muslimbruderschaft handelt.

Ben Gvir hatte das Skandal-Video unter dem Titel "Willkommen in Israel" bei X veröffentlicht. Es zeigt Dutzende Aktivisten, die teilweise auf Knien mit hinter dem Rücken gefesselten Händen auf dem Deck eines Militärschiffs zu sehen sind. Im Hintergrund wird die israelische Nationalhymne gespielt, Ben Gvir schwenkt dabei eine israelische Flagge.bestätigte, dass acht Deutsche unter den Aktivisten waren, die teilweise Verletzungen aufwiesen. Sie wurden nach Istanbul ausgeflogen.

Mindestens eine Person kam ins Krankenhaus. Ein Sprecher des Amts betonte, für die Bundesrepublik habe eine "menschenwürdige Behandlung unserer Staatsangehörigen absolute Priorität". Das jüngste Vorgehen von Ben Gvir sei "einfach ein unsägliches Verhalten". Auch andere europäische Staaten und die USA hatten die Aufnahmen kritisiert, mehrere Länder ihre israelischen Botschafter einbestellt.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (76) beonte: Wie Ben Gvir mit den Aktivisten umgegangen sei, entspreche "nicht den Werten und Normen Israels"





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