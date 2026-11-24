Israel tötet Hamas-Führer Naim Abu Nahel in Gaza-Stadt. Paralell eskalieren Konflikte im Irak, Iran und Jemen, während Ölversorgung gestört wird. Globale Spannungen nehmen zu.

Israel hat durch einen gezielten Luftangriff im Gazastreifen einen der führenden Köpfe der Hamas eliminiert. Bei dem Getöteten handelt es sich um Naim Abu Nahel, der als Chef des internen Sicherheitsapparats der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation fungierte. Der Angriff ereignete sich im westlichen Teil von Gaza-Stadt und bestätigte damit Berichte aus Hamas -Kreisen über das Ende eines hochrangigen Funktionärs.

Einsatz des internen Sicherheitsapparats

Palästinensischen Angaben zufolge fiel Naim Abu Nahel den israelischen Streitkräften zum Opfer, die auf sein Vermächtnis abzielen. Das israelische Militär sowie der Inlandsgeheimdienst Schin Bet gaben in einer gemeinsamen Erklärung bestätigt, dass sie ein hochrangiges Mitglied der Hamas ins Visier genommen haben. Beide Seiten verzichteten anfangs auf die Nennung des Namens, erklärten jedoch, dass weitere Details zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden sollen. Dies unterstreicht die strategische Bedeutung der Operation für die israelische Sicherheitsarchitektur.

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Scheiternde Waffenruhe und Neubewaffnung

Trotz einer seit gut einem Jahr geltenden Waffenruhe greift Israel weiterhin gezielt Ziele im Gazastreifen an. Die israelische Seite beschuldigt die Hamas, sich in dieser Phase neu zu formieren und ihre Militärkapazitäten aufzurüsten. Die Hamas wirft Israel hingegen vor, die fragile Friedensvereinbarung systematisch untergraben zu wollen. Diese wechselseitigen Vorwürfe haben die bereits angespannte Lage im zerbombten Küstenstreifen weiter verschärft und diplomatische Vermittlungsversuche erschwert.

Ölkontrolle im Irak und Kurdenkonflikt

Neben dem Nahostkonflikt verschärfen sich auch die Spannungen im Irak. Der irakische Regierungschef Ali al-Zaidi hat das Ölministerium der Zentralregierung angewiesen, die staatlichen Ölfelder in Gebieten unter kurdischer Sicherheitskontrolle zu verwalten. Die Anordnung betrifft die Provinzen Dijala, Kirkuk, Salahuddin und Ninive und ist eine Reaktion auf Ermittlungen wegen Ölschmuggels bei der North Oil Company. Diese Maßnahme droht die Beziehung zwischen Bagdad und der halbautonomen Region Kurdistan weiter zu belasten.

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Ausweitung der Iran-Sanktionen und Drohungen

Die USA haben neue Sanktionen gegen das iranische Schattenbankensystem verhängt, um die wirtschaftliche Isolation Teherans voranzutreiben. Das US-Finanzministerium richtete die Maßnahmen gegen Dutzende Personen und Einrichtungen, darunter zwei Dutzend iranische Devisenhandelsunternehmen sowie Tarnfirmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei und Hongkong. Die US-Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (FinCEN) identifizierte Finanztransaktionen in Höhe von fast 15 Milliarden Dollar zwischen Januar 2025 und August 2026, die mit diesem System in Verbindung standen.

Logistische Störungen in Libyen und Jemen

In Libyen wurde der Ölfluss durch die wichtige Scharara-Pipeline im Südwesten nach einer Unterbrechung von knapp zehn Stunden wiederhergestellt. Ingenieure gaben an, dass eine unbefugte Gruppe ein Ventil geschlossen hatte, wodurch ein Produktionsausfall von rund 350.000 Barrel pro Tag drohte. Dieser Ausfall entspräche fast einem Drittel der gesamten libyschen Ölförderung, die zuletzt bei etwa 1,2 Millionen Barrel lag. Der Vorstandsvorsitzende der Nationalen Ölgesellschaft Libyens (NOC) bestätigte am Montag die Wiederaufnahme des Pumpbetriebs in die Lagertanks der Akakus-Anlage in Sawija.

Regionaler Konflikt im Jemen und Hormus

Im Jemen hat die Huthi-Miliz, die mit dem Iran verbündet ist, erneut Luftangriffe verübt. In der kontrollierten Hauptstadt Sanaa wurde eine Tankstelle getroffen, wobei sechs Arbeiter verletzt wurden. Angriffe richteten sich auch gegen die Stadt Mokka am Roten Meer und den Bezirk Haifan in der Provinz Tais. Parallel dazu hat US-Präsident Donald Trump auf Truth Social betont, der Iran habe in der vergangenen Woche mehr Drohnen und Raketen abgefeuert als je zuvor. Diese Eskalation betrifft insbesondere die Straße von Hormus, wo sich die Angriffe auf Tanker häufen und Bahrain als Standort US-Militärstützpunkte bedroht sieht.