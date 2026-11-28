Israel tötet zwei Ärzte-ohne-Grenzen-Mitarbeiter in Gaza. US-Präsident Trump unterstützt Irak gegen Ölschmuggel. Iran und Kuwait nach Drohnenangriff in Konflikt.

Die israelische Armee hat bei einem Angriff im Gazastreifen zwei Mitarbeiter der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) getötet. Nach Angaben des Militärs habe es sich bei den Opfern um "Terroristen" der islamistischen Hamas gehandelt, die als Sicherheitskräfte in einer von der Hilfsorganisation betriebenen Klinik arbeiteten. Die Nachrichtenagentur Anadolu zeigt Zerstörungen im Osten von Gaza-Stadt im Viertel Tuffah als Folge eines israelischen Angriffs.

Tod der MSF-Mitarbeiter und israelische Verteidigung

Arzte Ohne Grenzen reagierte auf der Plattform X mit tiefer Erschütterung und Empörung auf die Tötung der beiden Wachleute. Die Hilfsorganisation betonte, dass die beiden Männer am Freitagabend bei einem direkten Angriff auf eine Klinik im abgeriegelten Küstenstreifen ums Leben gekommen seien. Die medizinische Einrichtung sei deutlich mit MSF-Logos gekennzeichnet gewesen und der Standort sei dem israelischen Militär vorher mitgeteilt worden.

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Das israelische Militär widersprach der Aussage, dass der Angriff gezielt auf ein Krankenhaus abzielte. Man erklärte, dass bei der Operation kein Schaden an der medizinischen Infrastruktur in dem betroffenen Gebiet entstanden sei. Die israelischen Behörden bestehen darauf, dass die Getöteten feindliche Kämpfer waren, die sich im Schutze der humanitären Mission bewegt haben.

Schädlingsangriff in Kuwait und diplomatischer Konflikt

Hintergrund des Konflikts zwischen Kuwait und dem Iran ist ein Drohnenangriff auf kuwaitisches Territorium. Der Golfstaat Kuwait hat den iranischen Botschafter einbestellt und eine Protestnote wegen anhaltender Angriffe überreicht. Kuwait macht den Iran für die Angriffe und deren Folgen vollumfänglich verantwortlich und behält sich das Recht auf Selbstverteidigung vor.

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Der Iran hatte bereits am Vortag jede Verantwortung für den Angriff auf Kuwait zurückgewiesen. Irans Außenminister Abbas Araghtschi schrieb auf der Plattform X, der Vorfall wirke verdächtig und wie ein vorgefertigtes Rezept für einen Krieg. Er erklärte, man sei bereit, mit Kuwait und Italien zusammenzuarbeiten, um die Ursache des Vorfalls aufzuklären.

Trump unterstützt Irak bei der Bekämpfung des Ölschmuggels

US-Präsident Donald Trump hat sich hinter den Kurs des irakischen Ministerpräsidenten Ali al-Saidi gestellt, die staatliche Kontrolle durchzusetzen und den Schmuggel von irakischem Öl zu stoppen. Trump erklärte am Freitag auf der Online-Plattform Truth Social, dass die Vereinigten Staaten die Bemühungen Bagdads unterstützen, die staatliche Autorität im gesamten Irak durchzusetzen.

Zu den priorisierten Zielen gehören die Unterbindung des Ölsmuggels, die Beendigung der Korruption und die Sicherstellung, dass alle Waffen unter die ausschließliche Kontrolle des Staates gebracht werden. Der irakische Regierungssprecher Haider al-Abudi bezeichnete Rohölexporte unter Umgehung des staatlichen Ölvermarkters Somo als Schmuggel, da die Erlöse nicht in die Staatskasse flössen.

Abudi schätzte, dass dem Irak durch den Ölschmuggel über die Region Kurdistan von 2008 bis 2025 schätzungsweise 100 Milliarden Dollar entgangen sind. Wie die Regierung diese Zahl berechnete, blieb unklar. Der irakische Ölminister Bassim Mohammed betonte auf einer Pressekonferenz, dass man mit der Region Kurdistan in Kontakt stehe, um die optimale Verwaltung und den Erhalt des Ölreichtums sicherzustellen.

Auswirkungen auf die Region und weitere Vorfälle

Irakische Beamte erklärten, dass die Ölfelder in der Region Kurdistan und in Basra allen Irakern gehören und unter der souveränen Kontrolle des irakischen Staates bleiben. Dies unterstreicht die Bestrebungen Bagdads, die wirtschaftlichen Ressourcen des Landes strikt zu regulieren und illegale Handelsströme zu stoppen.

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In der Straße von Hormus hat der Iran erneut eine Explosion an einem Öltanker gemeldet. Zwei Schiffe hätten versucht, die Meerenge nördlich der Vereinigten Arabischen Emirate zu passieren. Ein Öltanker sei auf eine Seemine gefahren, der andere umgekehrt, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf die Revolutionsgarden.

Experten hatten zuletzt diskutiert, ob es sich bei den Explosionen vielmehr um Treffer von iranischen Drohnen oder Marschflugkörpern handeln könnte. Analysten des Institutes for the Study of War (ISW) und des American Enterprise Institute stellten infrage, dass der Iran den Süden der Straße von Hormus erfolgreich vermint hätte, da die Angaben nicht unabhängig verifizierbar sind.

Am anderen Ende der arabischen Halbinsel sind bei einem saudischen Luftangriff im Jemen nach Angaben der Huthi mindestens elf Menschen getötet worden. Die meisten von ihnen seien Kinder, meldete die von den aufständischen Huthi kontrollierte Nachrichtenagentur Saba. Die Flugzeuge hätten ein Gebäude in der Stadt Al-Turbah in der Provinz Tais angegriffen.

Einige Leichen seien geborgen worden, während einige Personen noch vermisst werden. Die anhaltende Präsenz saudischer Flugzeuge am Himmel habe die Bergungsarbeiten behindert. Weder Saudi-Arabien noch die vom Königreich unterstützte international anerkannte Regierung im Jemen äußerten sich zunächst zu den Vorwürfen.

Zusätzlich berichtete die Hamas, dass der Sohn des Hamas-Anführers Chalil al-Hajja, Izzeldeen al-Hajja, einen israelischen Tötungsversuch überlebt hat. Hamas-Vertreter Basem Naim bestätigte gegenüber Reuters, dass Izzeldeen al-Hajja und seine Familie bei einem Luftangriff im Morgengrauen mit dem Leben davongekommen seien. Hamas-Insidern zufolge wurden mehrere Menschen verletzt, darunter die Schwiegertochter al-Hajjas, es habe jedoch keine Toten gegeben. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht dazu.