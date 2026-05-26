Israel tötet neuen Hamas-Kommandeur Mohammed Odeh

Israel hat nach eigenen Angaben den neuen Kommandeur des militärischen Hamas-Flügels, Mohammed Odeh, bei einem Luftangriff im Gazastreifen getötet. Odeh war einer der Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober 2023.

Die israelische Armee hat nach Regierungsangaben auch den Nachfolger des zuvor getöteten Hamas -Kommandeurs Izz al-Din al-Haddad ausgeschaltet. Der Angriff habe sich gegen Mohammed Odeh gerichtet, den neuen Kommandeur des militärischen Flügels der Hamas -Terrororganisation und einen der Architekten des Massakers vom 7.

Oktober 2023, hieß es am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Israel Katz. Bei dem Überfall der islamistischen Palästinenserorganisation und ihrer Verbündeten am 7. Oktober war Odeh der Erklärung zufolge Chef des Hamas-Geheimdienstes. Vor gut einer Woche wurde er zum Nachfolger von al-Haddad ernannt, der wenige Tage zuvor bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen getötet worden war.

Netanyahu und Katz erklärten: Wir werden weiterhin alle verfolgen, die an dem Massaker vom 7. Oktober beteiligt waren. Früher oder später wird Israel sie alle zur Rechenschaft ziehen. Die Hamas bestätigte Odehs Tod zunächst nicht.

Aus Hamas-nahen Kreisen hieß es, nach einem intensiven israelischen Beschuss im Westen der Stadt Gaza gebe es keine Informationen über das Ziel. Doch das Ausmaß und die Intensität des Angriffs hätten Spekulationen genährt, dass das Ziel Mohammed Odeh gewesen sei. Die der Hamas unterstehende Zivilschutzbehörde im Gazastreifen sprach von drei Toten und 20 Verletzten bei dem israelischen Luftangriff im Viertel Rimal im Westen der Stadt Gaza. Der Angriff am 7.

Oktober 2023, bei dem Kämpfer der Hamas und ihrer Verbündeten vom Gazastreifen aus nach Israel eindrangen, forderte mehr als 1220 Todesopfer und 251 Geiseln, die in den Gazastreifen verschleppt wurden. In den zwei sich anschließenden Kriegsjahren wurden nach Hamas-Angaben mehr als 70.000 Palästinenser getötet. Die israelische Führung hat das Ziel ausgegeben, alle Verantwortlichen für den Angriff aufzuspüren. Zu den bereits getöteten Führern zählen Yahya Sinwar, Mohammed Deif und Ismail Haniyyeh.

Die Angriffe richteten sich auch gegen Hamas-Funktionäre im Libanon und Kommandeure verbündeter Milizen. Die israelische Armee setzt ihre Operationen im Gazastreifen fort, wobei die Zahl der zivilen Opfer weiter steigt. Internationale Organisationen kritisieren das Vorgehen Israels als unverhältnismäßig, während Israel betont, es handele sich um gezielte Schläge gegen die militärische Infrastruktur der Hamas. Der Fall Odeh zeigt, dass Israel trotz internationaler Kritik an seiner Kriegsführung weiterhin entschlossen ist, die Führung der Hamas zu dezimieren.

Die Tötung erfolgte in einem dicht besiedelten Gebiet, was erneut Fragen nach der Verhältnismäßigkeit der Angriffe aufwirft. Während die Hamas keine offizielle Bestätigung liefert, deutet die Intensität des Beschusses auf eine gezielte Operation hin. Die israelische Regierung sieht sich im Recht, da sie die Eliminierung aller am 7. Oktober Beteiligten als strategisches Ziel ausgibt.

Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklung mit Sorge, da eine Eskalation den ohnehin fragilen Waffenstillstandsverhandlungen weiter schaden könnte. Die humanitäre Lage im Gazastreifen bleibt katastrophal, mit zerstörter Infrastruktur und mangelnder Versorgung. Die Tötung von Mohammed Odeh ist ein weiteres Kapitel in einem blutigen Konflikt, der weit über die Grenzen der Region hinauswirkt





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