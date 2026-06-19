Israel und Hisbollah einigen sich auf neue Waffenruhe nach Kämpfen im Libanon

Nach heftigen Kämpfen zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon haben sich beide Seiten auf eine neue Waffenruhe geeinigt. Die Vereinbarung soll am Freitag in Kraft treten, Details wurden nicht genannt. Zuvor hatte eine geplante Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz abgesagt werden müssen.

Nach heftigen Kämpfe n zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon haben sich beide Seiten auf eine neue Waffenruhe geeinigt. Wie ein hochrangiger US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters mitteilte, soll die Waffenruhe am Freitag in Kraft treten.

Details zur Vereinbarung wurden nicht genannt. Zuvor hatte eine geplante Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz abgesagt werden müssen, da Teheran wegen israelischer Luftangriffe im Libanon nicht teilnehmen wollte. In iranischen Medien wurde kurz vor der Waffenruhe mit einer möglichen Schließung der Straße von Hormus gedroht. Die israelische Armee meldete Angriffe auf mehr als 150 Hisbollah-Ziele und gab bekannt, dass vier israelische Soldaten getötet und mehrere verletzt wurden. Im Libanon wurden laut Gesundheitsministerium mehrere Menschen getötet und verletzt





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