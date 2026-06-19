Israel und Hisbollah einigen sich auf Waffenruhe im Libanon, Iran knüpft Gespräche mit USA an Umsetzung

Nach Angaben der USA haben sich Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz auf eine Waffenruhe geeinigt, die noch am Freitag in Kraft treten soll. Der Iran macht die Fortsetzung der Verhandlungen mit den USA von der Einhaltung dieser Feuerpause abhängig. Während Israel eine harte Reaktion nach Angriffen der Hisbollah ankündigt, gibt es bereits politische Diskussionen über einen möglichen deutschen Einsatz am Persischen Golf und Mahnungen zur Einhaltung des Abkommens.

Israel und die mit dem Iran verbündete Hisbollah -Miliz im Libanon haben sich nach US-Angaben auf eine Waffenruhe geeinigt. Die Feuerpause solle am heutigen Freitag um 16 Uhr Ortszeit (also ab 15 Uhr deutscher Sommerzeit) in Kraft treten, wie ein hochrangiger US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters sagt.

"Die Hisbollah und Israel haben sich auf eine Waffenruhe geeinigt", erklärt der Regierungsvertreter. Vermittler aus den USA und Katar hatten die Vereinbarung mit Unterstützung des Iran ausgearbeitet. Der Iran hat der libanesischen Hisbollah-Miliz zufolge die Fortsetzung von Gesprächen mit den USA an die Umsetzung einer umfassenden Waffenruhe geknüpft. Dies habe die Führung in Teheran der mit ihr verbündeten Miliz mitgeteilt, sagt der Hisbollah-Abgeordnete Hassan Fadlallah der Nachrichtenagentur Reuters.

Fadlallah fordert zudem die libanesische Regierung auf, direkte Verhandlungen mit Israel abzulehnen, solange die israelischen Angriffe auf Ziele im Libanon andauerten. Washington trage die Verantwortung dafür, dass Israel seine Angriffe einstelle und die Bedingungen des Rahmenabkommens mit dem Iran umsetze. Das Abkommen sieht einen Stopp aller Kämpfe vor - auch im Libanon. Der iranische Chefunterhändler für das Friedensabkommen mit den USA, Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf, verweist auf die "roten Linien" Teherans bei den Gesprächen mit Washington.

"Wie wir im bisherigen Verlauf der Verhandlungen gezeigt haben, sind wir standhaft darin, die vorgegebenen Bedingungen und roten Linien einzuhalten, und darin, die Interessen der iranischen Nation zu verteidigen", erklärt Ghalibaf laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Wenn "der Feind" sich exzessiv in seinen Forderungen zeige, "haben wir bewiesen, dass unsere Finger am Abzug sind und dass wir nicht zögern, dem Feind eine vernichtende Antwort zu geben".

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigt nach dem Tod von vier Soldaten im Süden des Libanon bei Hisbollah-Angriffen eine scharfe Reaktion an. Die vom Iran unterstützte Miliz werde für ihre Attacken einen "sehr hohen Preis" zahlen, erklärt Netanjahu. Um die Orte im Norden Israels zu schützen, werde Israels Armee "so lange wie nötig in der Sicherheitszone im Süden des Libanon bleiben".

"Israel wird keinen Angriff auf unsere Soldaten oder unser Territorium hinnehmen", fügt Netanjahu hinzu. Verteidigungsminister Israel Katz warnt seinerseits vor "erheblich verstärkter" israelischer Vergeltung auf jeden Angriff der Hisbollah. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein endgültiges Kriegsende haben noch nicht einmal begonnen, da gibt es bereits Verzögerungen. Politikwissenschaftler Frank Umbach sieht zahlreiche Hindernisse und bezweifelt, dass es am Ende überhaupt zu einer Einigung kommt.

Frankreich ermahnt Israel zur Einhaltung des im Iran-USA-Abkommen vorgesehenen Waffenstillstands im Libanon.

"Das Abkommen sieht die Einstellung der Kampfhandlungen vor, die israelische Regierung muss es respektieren, und die USA müssen ihrerseits Druck auf die israelische Regierung ausüben, damit dies geschieht", sagt Außenminister Jean-Noël Barrot dem Sender FranceInfo. Sollte der Waffenstillstand im Iran anhalten, würde eine Mehrheit der Menschen in Deutschland einen Einsatz der Bundesrepublik zur Sicherung der Straße von Hormus begrüßen. 57 Prozent der Befragten des ZDF-"Politbarometers" fänden es gut, wenn sich Deutschland mit anderen europäischen Ländern an einem entsprechenden Einsatz beteiligen würde. 38 Prozent befürworten dies nicht.

Die Straße von Hormus ist wichtig für die Weltwirtschaft. Doch rechtfertigt das einen Einsatz deutscher Soldaten? ntv-Hauptstadtkorrespondent Tom Kollmar warnt vor den Risiken einer unübersichtlichen Lage - und vor den Folgen, wenn Deutschland zwischen die Fronten gerät. Der französische Außenminister Jean-Noel Barrot appelliert an die Weltgemeinschaft, die "Massaker" an iranischen Demonstrantinnen und Demonstranten im Januar nicht zu vergessen.

Die Bevölkerung im Iran sei "das größte Opfer dieses Krieges, gefangen zwischen Repression auf der einen und Bombenangriffen auf der anderen Seite", sagt Barrot dem Sender Franceinfo.

"Wir vergessen nicht die Massaker vom Januar, als staatliche Gewalt wahllos friedliche Demonstranten ins Visier nahm. " Bei den Protesten wurden nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen Tausende Menschen von Sicherheitskräften getötet. Nach Informationen des "Time-Magazin" könnten allein an zwei Tagen bis zu 30.000 Menschen ihr Leben verloren haben. Der Grünen-Politiker Omid Nouripour hat nach der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran wenig Hoffnung auf einen politischen Umbruch im Iran.

Von den Hoffnungen auf eine Veränderung sei "nicht mehr viel übrig, nachdem das Regime in wenigen Tagen zigtausend Menschen auf offener Straße erschossen hat", sagt Nouripour im ARD-"Morgenmagazin"





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