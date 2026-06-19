Israel und Hisbollah haben sich auf eine Waffenruhe geeinigt

Israel und die Hisbollah haben sich nach Angaben eines US-Regierungsvertreters auf eine neue Waffenruhe geeinigt. Die Vereinbarung soll am Freitag um 16.00 Uhr Ortszeit in Kraft treten. Heftige Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon haben das US-Iran-Rahmenabkommen gefährdet.

Rauch über Kfar Tebnit im Südlibanon nach israelischen Luftangriffen: Jetzt haben sich Israel und die Hisbollah erneut auf eine Waffenruhe geeinigt. Die Vereinbarung soll am Freitag um 16.00 Uhr Ortszeit in Kraft treten.

Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter bestätigte die Einigung. Vermittler aus den USA und Katar hätten die Vereinbarung mit Unterstützung des Iran ausgearbeitet. Die Hisbollah-nahe Quellen bestätigten die Einigung, Details wurden nicht genannt. Aus Israel gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.

Heftige Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon haben das US-Iran-Rahmenabkommen gefährdet. Die israelische Armee meldete Angriffe auf mehr als 150 Hisbollah-Ziele. Nach Angaben der Armee wurden vier israelische Soldaten getötet und mehrere verletzt. Im Libanon wurden laut Gesundheitsministerium in den letzten Tagen mehrere Menschen getötet und verletzt.

Die Hisbollah hat den Konflikt im März mit Angriffen auf Israel ausgeweitet. Israel reagierte mit Luftschlägen und Bodeneinsätzen im Süden des Libanon. Die Straße von Hormus wurde als möglicher Konfliktort genannt. Iranische Medien drohten mit einer möglichen Schließung der Straße.

Die geplante Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz wurde abgesagt. Der Iran wollte wegen israelischer Luftangriffe im Libanon nicht teilnehmen. Die Waffenruhe soll die Gewalt im Libanon beenden und eine dauerhafte Lösung bringen





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