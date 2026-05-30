Israel und Hisbollah: Spannungen nehmen weiter zu

Die Hafenstadt Tyrus in Südlibanon war jüngst Ziel israelischer Angriffe. Eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah steht nur noch auf dem Papier. Die Spannungen zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz nehmen weiter zu. Die israelische Armee bereitet sich nun auf einen möglichen stärkeren Raketenbeschuss der Hisbollah auf den Norden des Landes vor.

Die Hafenstadt Tyrus in Südlibanon war jüngst Ziel israelischer Angriffe. Eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah steht nur noch auf dem Papier. Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen.

Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Iran-Treffen im Weißen Haus endet ohne Entscheidung. USA und Iran wollen Waffenruhe um 60 Tage verlängern, Trump muss zustimmen. Raketen, Luftangriffe und Evakuierungen: Die Spannungen zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz nehmen weiter zu.

Die israelische Armee bereitet sich nun nach eigenen Angaben auf einen möglichen stärkeren Raketenbeschuss der Hisbollah auf den Norden des Landes vor. Die Armee kündigte zudem auf Telegram eine Ausweitung ihres Militäreinsatzes in Südlibanon an. Im grenznahen Bereich zu Libanon gab es mehrfach Raketenalarm. In der Nacht feuerte die Hisbollah laut Angaben der israelischen Armee etwa zehn bis 15 Raketen in vier Wellen auf den Norden Israels ab.

Allein zehn Geschosse waren nach einem Bericht der israelischen Tageszeitung unter Berufung auf Kommunalbehörden auf die grenznahe Stadt Kiriat Schmona gerichtet. Die israelische Luftabwehr fing neun Raketen ab. Ein Projektil schlug im Stadtzentrum ein und verursachte Sachschäden. Es gab keine Verletzten.

Im Gegenzug rief die israelische Armee die Bewohner von zehn Dörfern in Libanon zur Evakuierung auf. Ein Armeesprecher begründete dies mit anhaltenden Verstößen der Hisbollah gegen die vereinbarte Waffenruhe. Arabische Fernsehsender berichteten außerdem von israelischen Luftangriffen auf Ziele in der libanesischen Stadt Nabatija und deren Umgebung. Dabei sollen nach Angaben des libanesischen Fernsehsenders LBC mindestens drei Menschen getötet worden sein.

Eine offizielle Bestätigung gab es bislang nicht. Zwischen Israel und der Hisbollah gilt seit April eigentlich eine Waffenruhe, deren Bestimmungen von beiden Parteien fortlaufend verletzt werden. Die USA hatten die Feuerpause im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah vermittelt. Die vom Iran unterstützte Miliz lehnt Verhandlungen mit Israel ab.

Israels Ministerpräsident hatte zuletzt erklärt, die Armee werde mit aller Härte gegen die Hisbollah vorgehen und ihre Angriffe ausweiten. Die Sicherheitssituation in der Straße von Hormus bleibt kritisch. Das stellte die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) in einer Mitteilung klar. Die US-Seeblockade von iranischen Häfen bestehe unverändert.

Schiffe, die der Blockade unterliegen, sollten weiterhin den Anweisungen der Blockadekräfte Folge leisten, hieß es. Die Nichtbefolgung könne zu einer raschen Eskalation führen. Seit Tagen laufen zwischen USA und Iran intensive Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zur Verlängerung der seit dem 8. April geltenden Waffenruhe und für weitere Verhandlungen in dem Konflikt.

Berichten zufolge sollte eine Einigung kurz bevorstehen. Iran warf US-Präsident Donald Trump jedoch vor, zentrale Vereinbarungen des geplanten Abkommens zu verzerren oder zu ignorieren. Trump hatte zuvor mit Posts über eine Einigung und eine Öffnung der Straße für Verwirrung gesorgt, eine Lagebesprechung im Weißen Haus verließ er dann US-Medienberichten zufolge aber nach zwei Stunden ohne eine Entscheidung dazu. Innerhalb der letzten 24 Stunden passierten nach iranischen Angaben insgesamt 20 Schiffe die Straße von Hormus.

Laut dem Staatssender Irib durften die 20 Schiffe in Koordination mit der Marine der Revolutionsgarden (IRGC) die Meerenge passieren. Die IRGC warnte jedoch erneut, dass die Überwachung der Straße von Hormus weiterhin strikt erfolge und jeder Übergriff mit vernichtenden Schlägen erwidert werde. Eine Lagebesprechung zum Iran-Krieg im Weißen Haus ist Medienberichten zufolge ohne Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zu Ende gegangen. Trump habe das Treffen im Lagezentrum nach zwei Stunden verlassen, berichtet die unter Berufung auf einen US-Beamten.

Zuvor hatte Trump eine endgültige Entscheidung zu den Verhandlungen mit Iran angekündigt. Laut der den Revolutionsgarden nahestehenden Agentur Fars widerspricht Iran Trump in mehreren Punkten: Teheran verlangt demnach die sofortige Freigabe von zwölf Milliarden Dollar aus eingefrorenen Auslandskonten, weist eine gebührenfreie Öffnung der Straße von Hormus als Vertragsbestandteil zurück und bestreitet, dass angereichertes Uran abgebaut oder vernichtet werden soll. Auch im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah zeichnet sich keine Lösung ab.

Militärdelegationen Israels und Libanons führten nach US-Angaben im Pentagon produktive Gespräche, die kommende Woche auf politischer Ebene fortgesetzt werden sollen. Iran hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, zentrale Vereinbarungen des geplanten Rahmenabkommens zu verzerren oder zu ignorieren





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