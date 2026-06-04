Israel und Libanon einigen sich auf Waffenruhe

Israel und der Libanon haben sich bei ihren Gesprächen in Washington auf die Umsetzung einer Waffenruhe geeinigt. Die Waffenruhe ist jedoch abhängig von einer vollständigen Einstellung der Angriffe der Hisbollah auf Israel.

Israel und der Libanon haben sich bei ihren Gespräche n in Washington auf die Umsetzung einer Waffenruhe geeinigt. Es sollten dabei bestimmte Pilotzonen unter exklusiver Kontrolle der libanesischen Armee geschaffen werden, hieß es in einer am Mittwoch in der US-Hauptstadt veröffentlichten gemeinsamen Erklärung.

Zudem sollten noch in diesem Monat weitere Gespräche geführt werden. Beide Seiten schränkten in ihrer Erklärung zugleich ein, dass die Umsetzung einer Waffenruhe von einer vollständigen Einstellung der Angriffe der Hisbollah auf Israel abhänge. Eigentlich gilt im Libanon bereits seit dem 17. April eine Feuerpause.

Israel und die von Teheran unterstützte libanesische Hisbollah-Miliz greifen sich dessen ungeachtet weiter täglich an. Die Hisbollah lehnt die Waffenruhe ebenso ab wie die Gespräche zwischen Israel und dem Libanon in Washington, die ohne ihre Beteiligung stattfinden. Der Libanon war Anfang März in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Chamenei feuert die Hisbollah seither immer wieder Raketen auf Israel ab.

Israel fliegt seinerseits immer wieder Luftangriffe auf zahlreiche Ziele im Libanon und schickte Bodentruppen über die Grenze. Die beiden Länder haben sich auch nach Angaben des US-Außenministeriums auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Die Waffenruhe sei unter anderem abhängig von einer kompletten Einstellung der Angriffe der proiranischen Hisbollah-Miliz, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der beteiligten Staaten. Der Libanon und Israel pflegen keine diplomatischen Beziehungen und haben nie ein Friedensabkommen geschlossen.

Seit April sprechen israelische und libanesische Regierungsvertreter zum ersten Mal seit 1983 auf politischer Ebene direkt miteinander. Aktuell handelt es sich um die vierte Gesprächsrunde





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