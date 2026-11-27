Israel vier Wochen nach der Schicksalswahl: Wie geht es weiter?
Vier Wochen nach Israels Schicksalswahl ist noch unklar, wie es politisch weitergeht. Stimmen aus einem zerrissenen Land, das nach seinem Weg sucht.
Vier Wochen nach Israels Schicksalswahl ist noch unklar, wie es politisch weitergeht. Stimmen aus einem zerrissenen Land, das nach seinem Weg sucht. ie Landschaft in der kleinen Ortschaft Har Halutz in den Bergen Galiläas ist weit und hügelig, gerade sind die Oliven reif.
Zur libanesischen Grenze sind es von hier aus etwa 15 Kilometer Luftlinie. An diesem Freitagabend springen Kinder auf dem Trampolin im Garten. Die Erwachsenen unterhalten sich, essen Pizza und rauchen Joints. Abendidylle.
Israel wirkt in diesen Tagen, als stecke es in einem seltsamen Dazwischen. Vor den Wahlen war die Anspannung kaum auszuhalten. Jetzt ist sie mit einem Schlag verschwunden. Die meisten Israelis wünschen sich eine Verschnaufpause.
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