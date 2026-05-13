Israel: Vorgezogene Parlamentswahl im August geplant, Regierungskoalition bereitet den Weg durch Antrag auf Auflösung des Parlaments

Die Regierungskoalition in Israel hat den Weg für eine vorgezogene Parlamentswahl im August bereitet, indem sie einen Antrag auf Auflösung des Parlaments gestellt hat. Dies erfolgte angesichts des sich abzeichnenden möglichen Bruchs der Regierungskoalition.

In Israel wird ab Ende August voraussichtlich eine vorgezogene Parlamentswahl stattfinden: Die Regierungskoalition hat den Weg für diese durch einen Antrag auf Auflösung des Parlaments bereitet.

Die 25. Knesset wird vor Ablauf ihrer Amtszeit aufgelöst, wie die rechte Likud-Partei von Regierungschef Benjamin Netanjahu am Mittwoch verkündete. Dieser Schritt erfolgte angesichts eines sich abzeichnenden möglichen Bruchs der Regierungskoalition. Die Ankündigung wurde von der Likud-Partei veröffentlicht und von den Vorsitzenden der sechs Fraktionen unterzeichnet, die gemeinsam die Mehrheit im Parlament bilden.

Israelischen Medienberichten zufolge könnte der Gesetzentwurf am 20. Mai zur Abstimmung gebracht werden. Dies gilt als reine Formsache. Die Wahl für ein neues Parlament würde an einem vom Knesset-Ausschuss festgelegten Termin stattfinden, der 'frühestens 90 Tage nach Verabschiedung dieses Gesetzes liegen darf'.

Sie könnte damit bereits ab der dritten August-Woche stattfinden, etwa zwei Monate vor dem geplanten Ende der Legislaturperiode Ende Oktober. Am Dienstag hatten bereits mehrere Oppositionsparteien angekündigt, einen Gesetzentwurf zur Auflösung der Knesset einbringen zu wollen. Oppositionsführer Jair Lapid erklärte nun, er und sein Verbündeter seien bereit, sich bei einer vorgezogenen Abstimmung zur Wahl zu stellen. Mit dem neuen Bündnis hofft die Opposition, Netanjahu unter Druck zu setzen, der zunehmend durch ultraorthodoxe Parteien steht.

Die Opposition will auch ein Gesetz zur Abstimmung bringen, das junge Männer, die in Tora-Schulen studieren, von der Wehrpflicht ausnehmen würde. Netanjahu ist bislang insgesamt mehr als 18 Jahre lang Regierungschef und gilt als politisches Stehaufmännchen. Er hat zahlreiche Krisen überstanden. Seit dem Sommer, nach dem Austritt der ultraorthodoxen religiösen Parteien aus seiner Koalition, hat er keine Mehrheit mehr im Parlament.

Außerdem ist er wegen mutmaßlicher Korruption angeklagt. Beobachter hatten sich bereits in der Vergangenheit überzeugt gezeigt, dass Netanjahu die Parlamentswahl vorziehen werde. Angesichts des Jahrestags des 7. Oktobers wird er mit dem Urnengang nicht bis Oktober warten.

Der Krieg im Gazastreifen nach dem Angriff der radikalislamischen palästinensischen Hamas aufund Bennett werden im Wahlkampf zwei Themen in den Vordergrund stellen: Sie werben für eine Untersuchungskommission zum 7. Oktober sowie für die Verabschiedung eines Gesetzes, das ultraorthodoxe Juden zur Ableistung des Militärdienstes verpflichten würde





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