Israel will nach einem tödlichen Angriff auf einen jüdischen Siedler im Westjordanland erstmals einen Palästinenser zum Tode verurteilen lassen.

Israel will nach einem tödlichen Angriff auf einen jüdischen Siedler im Westjordanland erstmals einen Palästinenser zum Tode verurteilen lassen. Israel will nach einem tödlichen Angriff auf einen jüdischen Siedler im Westjordanland erstmals einen Palästinenser zum Tode verurteilen lassen.

Die Streitkräfte erklärten am Sonntag, die Militär-Staatsanwaltschaft habe die Familie des ermordeten Siedlers über ihre Absicht informiert, Anklage gegen den für die Tat verantwortlichen "Terroristen" zu erheben. Dies werde die erste Anklage seit einer Gesetzesreform vom Frühjahr, die in solchen Fällen die Todesstrafe vorschreibe. Das israelische Parlament hatte im März eine umstrittene Gesetzesreform beschlossen, welche die Todesstrafe für wegen Terrorismusvorwürfen verurteilte Palästinenser im Westjordanland vorsieht. Nur bei "besonderen Umständen" kann die Strafe in lebenslange Haft abgemildert werden.

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Das Gesetz trat im Mai in Kraft - und soll nun erstmals angewandt werden. Ein Palästinenser hatte im September in der Nähe einer Siedlung nahe Ramallah einen Siedler mit israelisch-französischer Staatsbürgerschaft erschossen. Der Angreifer wurde festgenommen. Der rechtsextreme Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir forderte in der Folge die Todesstrafe für den Palästinenser.