Israeli Airstrike Kills Alleged Last Hamas Leader in Gaza

The Israeli military confirmed the successful airstrike that killed Iss al-Din al-Haddad, the alleged last leader of the radical-Islamic Hamas group in the Gaza Strip, who was also the head of the military wing of the organization.

Ein Luftangriff Israels am Freitag war erfolgreich: Die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen bestätigte den Tod von Iss al-Din al-Haddad (56). Er galt als letzter noch lebender Drahtzieher des Terrorangriffs vom 7.

Oktober 2023 und leitete zuletzt den militärischen Flügel der Hamas. Auch mehrere Moscheen im Norden des Gazastreifens verkündeten den Tod. Dort hieß es Augenzeugen zufolge, der Kommandeur des bewaffneten Teils der Hamas sei den 'Märtyrertod' gestorben. Vertreter der islamistischen Palästinenserorganisation berichteten von einem Angriff auf eine Wohnung und ein Fahrzeug.

Israelische Medien zitierten am Freitagabend einen hohen Vertreter der Sicherheitsdienste. Demnach sei der Tötungsversuch erfolgreich gewesen. Verteidigungsminister Israel Katz teilte mit, Al-Haddad sei 'einer der Architekten des Massakers am 7. Oktober' 2023 gewesen.

Außerdem droht er: 'Das ist eine klare Botschaft an alle Mörder, die uns nach dem Leben trachten: Früher oder später kriegen wir euch.

' Beim Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober drangen über tausend Terroristen an mehreren Orten in Israel ein und begannen ein schreckliches Massaker. Dabei töteten sie ganze Familien in ihren Häusern, auf den Straßen und bei einem Musikfestival, das in der Gegend stattfand. Fast 1200 Menschen wurden ermordet, Tausende verletzt und über 240 als Geiseln verschleppt.

Angehörige von Opfern des Festival-Massakers trauern am Ort der Gräueltaten. Die Erlaubnis zur Tötung Al-Haddads soll vor eineinhalb Wochen erteilt worden sein. Seitdem sei er ständig überwacht worden, heißt es. Das israelische Militär spricht von einem 'präzisen Angriff' in Gaza-Stadt.

Nach der Tötung von Mohammed Sinwar im Mai 2025 habe Al-Haddads die Rolle als Militärchef und Hamas-Anführer im Gazastreifen übernommen. Zuletzt habe er daran gearbeitet, die militärischen Fähigkeiten der Hamas zu verbessern. Während des gesamten Krieges war Haddad an der Festhaltung vieler israelischer Geiseln in Hamas-Gefangenschaft beteiligt. Haddad leitete das Geiselhaft-System der Hamas und umgab sich mit Geiseln, um seine Ausschaltung zu verhindern





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hamas Iss Al-Din Al-Haddad Israeli Airstrike Terrorist Attack Massacre Geiseln Hamas Geiselhaft-System Haddad Military Chief Terrorist Leader

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Verteidigungsminister Katz: Angriff auf Hamas-Führer in GazaTEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat in einer Stellungnahme einen Angriff gegen den militärischen Führer der Hamas im Gazastreifen, Iss al-Din al-Haddad, bekanntgegeben.

Read more »

Israel meldet Angriff auf Hamas-Führer in GazaIsrael greift nach eigenen Angaben einen militärischen Führer der Hamas in Gaza an - offenbar erfolgreich. Iss al-Din al-Haddad soll an der Planung des 7. Oktober 2023 beteiligt gewesen sein. Bei dem Luftschlag gibt es laut Augenzeugen zahlreiche Opfer.

Read more »

Israel meldet Angriff auf Hamas-Führer in GazaIsrael greift nach eigenen Angaben einen militärischen Führer der Hamas in Gaza an - offenbar erfolgreich. Iss al-Din al-Haddad soll an der Planung des 7. Oktober 2023 beteiligt gewesen sein. Bei dem Luftschlag gibt es laut Augenzeugen zahlreiche Opfer.

Read more »

Hamas bestätigt Tod von Hamas-Chef im GazastreifenIsraels Luftwaffe hat bei einem Angriff den letzten Planer des Attentats vom 7. Oktober getötet. Die Hamas bestätigte jetzt den Tod von Essedin al-Haddad.

Read more »