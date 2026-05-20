Israeli Military Plan to Install Mahmoud Ahmadinejad as Iranian Leader

A leaked Israeli military plan aimed at installing the Holocaust denier and former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad as the new Iranian leader after the death of Ali Khamenei and other high-ranking Iranian officials in the early stage of the conflict.

Ein von Israel entwickelter Plan sah vor, den Holocaust-Leugner und ehemaligen Präsidenten Mahmoud Ahmadinedschad als neuen iranischen Führer zu installieren, nachdem der Oberste Führer Ali Khamenei und andere hochrangige iranische Beamte zu Beginn des Krieges getötet worden waren.

Dies berichtete die 'New York Times'. Ahmadinedschad wurde Berichten zufolge zu dem Plan konsultiert, wurde jedoch misstrauisch, nachdem er bei einem israelischen Angriff in Teheran verwundet wurde, der ihn aus dem Hausarrest befreien sollte. Seitdem ist er nicht mehr öffentlich gesehen worden. Der Zeitung zufolge liegt Ahmadinedschad zwar mit hochrangigen Regimevertretern im Streit, teilt jedoch zentrale Ansichten politischer Gegner, etwa, dass Israel vernichtet werden, und das iranische Atomprogramm weiter betrieben werden müsse.

Dem Bericht zufolge war die Machtübernahme durch Ahmadinedschad eine der Phasen in Israels geplantem mehrstufigen Kriegsplan, dessen erste Phase aus einer einleitenden Luftkampagne der USA und Israels bestand, bei der hochrangige iranische Funktionäre getötet wurden, sowie aus der Mobilisierung kurdischer Streitkräfte für den Kampf gegen den Iran. Im Anschluss an eine kurdische Invasion sollte das Regime zusammenbrechen und eine Regierung unter der Führung Ahmadinedschads übernehmen





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