Israelische Angriffe im Libanon: 31 Tote, UN verurteilt Angriff auf Atomkraftwerk

Bei israelischen Luftangriffen im Libanon sterben mindestens 31 Menschen. Der UN-Sicherheitsrat verurteilt einen Angriff auf das Atomkraftwerk Barakah. Gleichzeitig wird im Iran ein mutmaßlicher Spion hingerichtet, und vor der Küste des Omans explodiert ein Tanker.

Israel hat seine Luftangriffe auf den Libanon massiv ausgeweitet. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden bei den jüngsten Angriffen mindestens 31 Menschen getötet und 40 weitere verletzt.

Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete, dass die Angriffe vor allem Ziele im Süden und Osten des Landes trafen. Ein Vertreter des israelischen Militärs erklärte, die Armee gehe nach Vorgaben der politischen Führung auch jenseits der vorderen Verteidigungslinie gegen direkte Bedrohungen für israelische Bürger und Soldaten vor. Insbesondere die Stadt Burdsch al-Schamali im Süden wurde schwer getroffen, wo mindestens zehn Menschen ums Leben kamen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte an, die Einsätze im Nachbarland auszuweiten und Gebiete unter Kontrolle zu bringen.

Zwei Insidern zufolge rückten israelische Truppen über die sogenannte Gelbe Linie hinaus vor, eine Demarkationslinie, die Israel nach einer Feuerpause mit der Hisbollah im April gezogen hatte. Diese Linie ist Teil einer geplanten Pufferzone, die fünf bis zehn Kilometer tief in den Südlibanon reicht. Ein israelischer Militärangehöriger sagte, die Armee gehe gezielt jenseits dieser Linie vor, um Bedrohungen für die israelische Bevölkerung abzuwenden. Die jüngste Bombardierung wird als eine der schwersten seit Wochen beschrieben.

Der UN-Sicherheitsrat verurteilte unterdessen den Angriff auf das Atomkraftwerk Barakah in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In einer Erklärung hieß es, der Angriff verstoße gegen das Völkerrecht. Die Verantwortlichen wurden nicht genannt. Die VAE hatten vergangene Woche mitgeteilt, dass aus dem Irak sechs Drohnen gestartet seien, von denen eine das Kraftwerk getroffen habe.

Im Irak bekannten sich vom Iran unterstützte Milizen zu Angriffen auf feindliche Stützpunkte. Der Iran warf den USA Böswilligkeit und Unzuverlässigkeit vor. Das iranische Außenministerium sprach von einer Verletzung der Waffenruhe und erklärte, Washington trage die Verantwortung für alle Folgen. Die Islamische Republik Iran werde keinen Akt der Aggression unbeantwortet lassen.

Zwischen beiden Ländern laufen derzeit Verhandlungen über ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Krieges. Das US-Militär beschrieb die Angriffe im Süden des Iran vom Montag als defensiv. Unter den Zielen seien Raketenabschussvorrichtungen und Boote gewesen, die Minen gelegt hätten. Vor dem Hintergrund der seit dem 7.

April geltenden Waffenruhe sei man maßvoll vorgegangen. Im Iran wurde ein Mann wegen angeblicher Spionage für Israel hingerichtet. Die mit der Justiz verbundene Nachrichtenagentur Misan bezeichnete ihn als Rädelsführer für Operationen des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad. Er wurde beschuldigt, im Iran und im Ausland Mitglieder für einen Spionagering rekrutiert zu haben.

Nach Angaben der Agentur war er im Sportbereich tätig und reiste in Nachbarländer. Der Oberste Gerichtshof des Iran bestätigte das Todesurteil. Menschenrechtsorganisationen werfen dem Iran vor, Beschuldigte in nicht-öffentlichen Prozessen zu verurteilen, in denen sie die Vorwürfe nicht anfechten können. Vor der Küste des Oman ereignete sich zudem eine Explosion an einem Tanker.

Der Kapitän meldete eine Explosion am Schiffsrumpf. Die Besatzung sei in Sicherheit, aber es sei Treibstoff ausgetreten und ins Meer geströmt. Schiffe in der Nähe wurden zur Vorsicht aufgerufen. Wegen der Explosion nahe der Wasserlinie wird ein Angriff mit einem Drohnenboot oder einer Haftmine vermutet.

Der Öltanker Olympic Life befand sich nahe der Stadt Maskat, als sich der Vorfall ereignete





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