Israelische Angriffe im Libanon: Neue Todesopfer und weitere Angriffe

Die israelische Armee hat erneut im Süden des Libanons Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz angegriffen. Es wurden mehrere Menschen getötet, darunter auch Kinder. Auch in der Stadt Sidon selbst und der Küstenstadt Tyrus gab es Angriffe mit Toten und Verletzten.

Bei israelischen Angriffe n im Libanon sind nach staatlichen Angaben erneut mehrere Menschen getötet worden. Bei einem Angriff südlich der Küstenstadt Sidon am Morgen seien sechs Menschen getötet worden, darunter auch Kinder, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur NNA.

Bei den Getöteten habe es sich um eine Familie gehandelt, die aus dem Süden geflohen sei. Darüber hinaus seien zwei Menschen bei einem israelischen Drohnenangriff auf ein Motorrad bei der Küstenstadt Tyrus getötet worden. NNA berichtete weiter von einem Angriff in der Stadt Sidon selbst. Auch dabei sei es zu Toten und Verletzten gekommen.

Angaben zur Zahl der Opfer des Angriffs gab es bislang nicht. Das israelische Militär äußert sich dazu vorerst nicht





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