Israelische Angriffe im Libanon, USA-Iran-Abkommen, Raketenprogramme und Sicherheitszone

Die Nachricht berichtet über israelische Angriffe im Libanon, die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein Abkommen, das iranische Raketenprogramme und die Sicherheitszone im Südlibanon.

Bei erneuten israelischen Angriffen im Libanon sind nach dortigen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. In einem Ort südöstlich von Nabatija im Süden seien zwei Menschen bei einem israelischen Drohnenangriff getötet worden, berichtet die Staatsagentur NNA.

Bei einem anderen Drohnenangriff im Süden habe es ein weiteres Todesopfer gegeben. Von Israels Armee gab es dazu zunächst keine Angaben. Die israelische Armee teilte am Mittwochabend mit, sie habe mehrere Raketen abgefangen, die im Libanon auf israelische Truppen abgefeuert worden seien. Die israelische Luftwaffe habe die Abschussrampe daraufhin zerstört.

Morgen sollen Vertreter zu ersten Detailverhandlungen des USA-Iran-Abkommens zusammenkommen. Reporterin Alexandra Callenius sieht für den Prozess mehrere Probleme am Horizont und beurteilt den Zeitplan von 60 Tagen als 'wirklich fraglich'. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Armin Laschet, hält das von US-Präsident Donald Trump unterzeichnete Iran-Abkommen für unzureichend.

'Das, was auf dem Tisch liegt, ist kein zufriedenstellendes Abkommen', sagt der CDU-Politiker dem Fernsehsender Phoenix. Trump habe keines seiner Ziele erreicht.

'Der Regime-Change hat nicht stattgefunden, die ballistischen Raketen sind noch da, für das Atomprogramm gibt es keine zufriedenstellende Lösung', sagt Laschet. 'Ich glaube, Iran wird uns noch lange beschäftigen. Das Abkommen ist kein Erfolg, weder für Präsident Trump noch für den Westen.

'US-Verteidigungsminister Pete Hegseth unterstreicht die Bereitschaft der USA, die Angriffe auf den Iran gegebenenfalls wieder aufzunehmen, falls das Land seine Verpflichtungen nicht einhält. 'Das Kriegsministerium steht bereit', sagt Hegseth bei seiner Abreise vom Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel. Er fordert Teheran insbesondere auf, seine atomaren Ambitionen aufzugeben. Der Iran müsse tun, 'was er versprochen hat, nämlich auf Atomwaffen zu verzichten, seine nukleären Ambitionen aufzugeben, sein Kernmaterial abzugeben und seine Nuklearanlagen zu schließen', führt Hegseth aus.

Tue Teheran dies nicht, drohten erneute Angriffe.

'Wir würden dies zwar lieber vermeiden, sind aber darauf vorbereitet', sagt der Verteidigungsminister. Das iranische Raketenprogramm soll nach Aussage der Regierung in Teheran nicht Gegenstand der geplanten US-iranischen Verhandlungen über eine dauerhafte Friedenslösung sein.

'Unsere Raketen mögen es überhaupt nicht, wenn irgendjemand über sie spricht', sagt der iranische Außenamtssprecher Esmail Bakaei im Staatsfernsehen. 'Die iranischen Raketen sind zum Abfeuern da, nicht für Verhandlungen. ' Die iranischen Verteidigungskapazitäten würden 'nicht in irgendeiner Weise, in irgendeinem Prozess oder mit irgendeiner Seite diskutiert werden', fügt Bakaei hinzu. In dem Rahmenabkommen, das von US-Präsident Donald Trump und dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian unterzeichnet wurde, wird das iranische Raketenprogramm nicht erwähnt.

Explizit genannt wird hingegen das iranische Atomprogramm. Dieses gehört zu den geplanten Themen einer dauerhaften Friedenslösung, über die Washington und Teheran in einer vorgesehenen 60-tägigen Zeitspanne verhandeln wollen. Das israelische Militär operiert eigenen Angaben zufolge in einer rund zehn Kilometer tiefen Sicherheitszone im Südlibanon. Dies geschieht trotz der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran, die eine sofortige Einstellung der Militäreinsätze im Libanon vorsieht.

Der Einsatz sei durch operative Erfordernisse begründet, teilt die Armee mit. Die Truppen seien weiterhin in ihrem zugewiesenen Einsatzgebiet stationiert





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