Israelische Armee meldet neuen Angriff aus dem Iran

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Raketen identifiziert, die aus dem Iran auf Israel abgefeuert wurden. Die Bevölkerung solle den Anweisungen des Heimatschutzkommandos folgen. Die israelische Armee hat zudem einen weiteren iranischen Angriff mit ballistischen Raketen auf Nordisrael registriert.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Raketen identifiziert, die aus dem Iran auf Israel abgefeuert wurden. Abwehrsysteme seien im Einsatz, um die Bedrohung abzufangen, teilte das Militär mit.

Die Bevölkerung solle den Anweisungen des Heimatschutzkommandos folgen. Genaue Angaben zur Zahl der Raketen, zu möglichen Einschlägen, Schäden oder Opfern lagen zunächst nicht vor. Wie der Journalist Emanuel Fabian berichtet, registrierte die israelische Armee (IDF) zudem einen weiteren iranischen Angriff mit ballistischen Raketen auf Nordisrael. Die Sirenen sollten in den kommenden Minuten heulen.

Kurz zuvor fing die Armee nach eigenen Angaben zwei iranische Raketen ab, die auf den Norden Israels zielten. Als Reaktion verschärfte das Heimatschutzkommando die Richtlinien im ganzen Land. Schulen bleiben landesweit geschlossen, sämtliche Bildungsangebote sind untersagt. Versammlungen sind im Freien auf 200 Menschen begrenzt, in geschlossenen Räumen auf 500 Personen.

Die letzten Raketenangriffe aus dem Iran auf Israel liegen zwei Monate zurück. In der Nacht vom 7. auf den 8. April feuerte Iran nach Berichten der 'Jerusalem Post' zuletzt Raketen in Richtung Israel. Zuvor waren am 5. und 6.

April iranische Raketenwellen auf Zentralisrael und den Raum Jerusalem gemeldet worden. Jüngere aus dem Iran gemeldete Angriffe richteten sich zuletzt gegen Golfstaaten oder andere regionale Ziele





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