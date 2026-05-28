Israelische Armee tötet 2500 Hisbollah-Kämpfer, EU verhängt Sanktionen gegen radikale Siedler

Die israelische Armee hat seit Beginn des Iran-Konflikts rund 2500 Hisbollah-Kämpfer getötet. Die EU hat die angekündigten Sanktionen wegen der Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland verhängt. Israel will seine militärische Kontrolle über den Gazastreifen ausweiten.

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge seit Beginn des Iran-Konflikt s rund 2500 Hisbollah -Kämpfer getötet, davon 800 seit der Vereinbarung über eine Waffenruhe Mitte April.

Die ranghöchsten Kommandeure der Hisbollah wurden laut Armee in den vergangenen beiden Wochen 'ausgeschaltet'. Insidern zufolge gibt es Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Eine Vereinbarung soll eine 60-tägige Verlängerung der Waffenruhe sowie eine uneingeschränkte Öffnung der Straße von Hormus beinhalten. Die EU hat die angekündigten Sanktionen wegen der Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland verhängt.

Israel will seine militärische Kontrolle über den Gazastreifen ausweiten. Die USA drohen dem verbündeten Golfstaat Oman mit Sanktionen, sollte er sich bei der geplanten Wiederöffnung der Straße von Hormus auf die Seite des Iran stellen. Israel hat die Zusammenarbeit mit UN-Generalsekretär António Guterres aufgekündigt. Die mit den USA verbündeten Golfstaaten sehen den Konflikt zwischen Washington und Teheran als starke Bedrohung.

Die USA haben eine Vereinbarung mit dem Iran über die Verlängerung der Waffenruhe und die Öffnung der Straße von Hormus verständigt. Im Iran sind seit Kriegsbeginn vor drei Monaten Menschenrechtlern zufolge mehr als 6000 Menschen festgenommen worden





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