Das israelische Militär prüft mindestens 16 Vorfälle, in denen Soldaten Zivilisten oder Gefangene als menschliche Schutzschilde missbraucht haben sollen. Die Praxis wurde zunächst im Gazastreifen dokumentiert und betrifft nun auch Einsätze im Westjordanland und im Libanon, wobei bereits Opfer zu beklagen sind.

Berichte vom Einsatz menschlicher Schutzschilde durch israelische Soldaten im Gazastreifen sind nicht neu. Jetzt untersucht das Militär die illegale Praxis offenbar auch an anderen Einsatzorten.

Ein rechter Politiker will die Ausstrahlung einer TV-Sendung darüber verhindern. Israelische Soldaten missbrauchen bei ihren Einsätzen im besetzten Westjordanland und im Libanon offenbar Menschen als Schutzschilde. Wie die Zeitung "Haaretz", wurde bei einem Einsatz dieser vom israelischen Militär offiziell verbotenen Praxis ein Mensch im Libanon getötet. Der Zeitung zufolge untersucht die Armee mindestens 16 Vorfälle, bei denen israelische Soldaten seit Oktober 2023 Zivilisten oder Gefangene als menschliche Schutzschilde missbraucht haben sollen.

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Zehn der untersuchten Vorfälle hätten im Gazastreifen stattgefunden, der Rest im Westjordanland, hieß es. Bisher seien aber keine Soldaten oder Offiziere straf- beziehungsweise militärrechtlich verfolgt worden. Laut "Haaretz" war der Einsatz menschlicher Schutzschilde zu Beginn des Kriegs im Gazastreifen in einigen wenigen Einheiten der israelischen Armee weit verbreitet, im Laufe der Zeit hätten jedoch immer mehr Einheiten die Praxis übernommen.

Im Jahr 2024 hatte ein israelischer Soldat der Organisation "Breaking the Silence" geschildert, wie eine Person im Gazastreifen von ihm und seinen Kameraden "wie ein Hund der Oketz-Einheit" benutzt wurde.

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"Er sucht nach Dingen wie Sprengsätzen. Wenn dort einer ist, löst er ihn aus – und so finden wir es heraus.

" Ein Soldat, der zuletzt im Libanon im Einsatz war, berichtete "Haaretz" nun von einem ähnlichen Vorgehen dort. Demnach sei während einer Operation nördlich des Litani-Flusses ein Hund der "Oketz"-Einheit beim Betreten eines Gebäudes verletzt worden. Daraufhin sollen die Soldaten eine Person hineingeschickt haben. Eine Quelle aus der Armee gab gegenüber der Zeitung an, dass Soldaten einen Monat später in derselben Gegend erneut auf diese Weise vorgingen, was zu einem Todesfall durch eine Explosion führte.

Die israelische Armee lehnte eine Stellungnahme zu dem Vorfall ab und ließ offen, ob es sich bei der getöteten Person um einen Palästinenser oder einen Libanesen handelte. Laut "Haaretz" will der israelische TV-Sender Kan 11 in dieser Woche einen Investigativbericht über den Einsatz menschlicher Schutzschilde durch das israelische Militär ausstrahlen. Dies sei der erste Bericht dieser Art auf Hebräisch seit 2024.

Nach der Veröffentlichung eines Trailers hätten mehrere rechte Aktivisten und Abgeordnete der Knesset gefordert, dass die Ausstrahlung des Programms verhindert werden müsse. Dem "Haaretz"-Bericht zufolge erklärte Itamar Eitam, ein Abgeordneter der Partei "Religiöser Zionismus", der zuvor ein Reservebataillon im Gazastreifen und im Libanon befehligte, in einem Schreiben, dass die Sendung "israelische Kampfsoldaten gefährdet". Eitam habe allerdings nicht bestritten, dass menschliche Schutzschilde eingesetzt wurden, schreibt die Zeitung.

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Der rechtsextreme Politiker machte demnach aber geltend, dass die Art und Weise, wie diese Praxis thematisiert werde, "schweren Schaden für die Sicherheit des Staates Israel und das Leben unserer Soldaten" nach sich ziehen könnte. Ein Sprecher der israelischen Armee sagte, man habe bedeutende Maßnahmen ergriffen, um bei Kriegseinsätzen den "Schaden für Nichtkombattanten zu minimieren". Israel wirft der Hamas vor, im Gazastreifen systematisch Kinder als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen.