Israelische Truppen haben die strategisch wichtige Kreuzritterburg Beaufort im Südlibanon eingenommen, was zu diplomatischen Reaktionen durch Frankreich und zu einer angespannten militärischen Lage zwischen Israel und der Hisbollah führt. Parallel dazu droht US-Präsident Trump mit neuen Angriffen auf den Iran, während Teheran Verhandlungen ablehnt und innenpolitisch against vermeintlich satanische Aktivitäten vorgeht. Die Situation im Nahen Osten bleibt volatil.

Nach der Einnahme der Kreuzritterfestung Beaufort im Süden des Libanon durch israelische Truppen hat Verteidigungsminister Israel Katz die strategische Bedeutung der Burg unterstrichen und eine klare Botschaft an die Feinde Israels gesandt.

In einem Beitrag auf der Plattform X betonte Katz, dass jeder, der die Bürger Israels bedrohe, seine strategischen Positionen nacheinander verlieren werde. Laut israelischen Medien kündigte er an, dass die israelischen Soldaten an dem Standort verbleiben würden. Die Festung sei Teil der sogenannten Sicherheitszone Israels im Libanon, die von der libanesischen Führung jedoch als Besetzung libanesischen Bodens zurückgewiesen wird. Die israelische Armee hatte zuvor ihre Angriffe im Südlibanon ausgeweitet und dabei die strategisch wichtige Kreuzritterburg Beaufort eingenommen, wie sie mitteilte.

Der israelische Sender Kan veröffentlichte Bilder, die die israelische Flagge über dem mittelalterlichen Bauwerk zeigen. Die Burg liegt auf einem hohen Bergrücken, etwa 15 Kilometer von der libanesisch-israelischen Grenze entfernt, und bietet einen weiten Überblick über die Region. Ihre Einnahme markiert einen weiteren Schritt in der laufenden Bodenoffensive gegen die Hisbollah-Miliz. Seit der Wiederaufnahme der Feindseligkeiten zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah am 2.

März wurden nach israelischen Angaben 25 Israelis getötet, darunter 24 Soldaten und ein ziviler Auftragnehmer. Erst am Samstag wurde ein 21-jähriger Unteroffizier durch eine Sprengstoffdrohne der Hisbollah im Südlibanon getötet, wie ein Armeesprecher mitteilte. Die israelische Armee betont, dass die Operationen gegen die Hisbollah weiterhin andauern und dass die Truppen ihre Positionen im Südlibanon halten werden. Angesichts der Eskalation hat Frankreich eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats gefordert.

Außenminister Jean-Noël Barrot erklärte dem Sender BFMTV, dass nichts die Fortsetzung der israelischen Militäroperationen im Libanon und die immer tiefere Besetzung libanesischen Territoriums rechtfertige. Er habe die Einberufung des Sicherheitsrats beantragt, da die Entwicklung eine weitere Eskalation darstelle. Während Frankreich das Recht Israels auf Selbstverteidigung gegen Angriffe der vom Iran unterstützten Hisbollah anerkenne, sei die aktuelle Entwicklung dennoch ein schwerwiegender Fehler und ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Dieinternationale Gemeinschaft beobachtet die Situation mit wachsender Besorgnis.

Die libanesische Regierung hat bereits ihre Verurteilung der israelischen Offensive zum Ausdruck gebracht und Unterstützung von internationalen Gremien eingefordert. Die Einnahme der historischen Burg unterstreicht die Entschlossenheit Israels, seine Sicherheitszone im Südlibanon wiederherzustellen, was jedoch das Risiko eines breiteren Konflikts in der Region erhöht. Die Hisbollah hat mit weiterem Widerstand gedroht und ihre Fähigkeit zu asymmetrischen Angriffen, wie dem Einsatz von Drohnen, demonstriert. Die并结合 militärischen Aktionen und diplomatischen Reaktionen zeigen, wie fragil die Situation im Nahen Osten derzeit ist.

Parallel zu den militärischen Entwicklungen im Libanon hat US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit Fox News die Hoffnungen auf eine rasche Einigung mit dem Iran gedämpft. Er deutete neue Angriffe auf Ziele im Iran an, falls Teheran nicht auf seine Nachforderungen eingehe.

"Langsam aber sicher bekommen wir, was wir wollen, und wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, werden wir es auf andere Art erreichen", sagte Trump. Diese Äußerungen verschärfen die Spannungen zwischen den USA und dem Iran, der gleichzeitig seine Ablehnung eines Abkommens signalisiert hat. Der iranische Chefunterhändler Mohammad Baqer Ghalibaf erklärte nach seiner Vereidigung als wiedergewählter Parlamentspräsident, dass der Iran kein Abkommen zur Beendigung des Konflikts mit den USA akzeptieren werde, solange die Rechte der iranischen Bevölkerung nicht gesichert seien.

Es gebe kein Vertrauen in die Worte und Versprechen des Feindes. Das einzige Kriterium seien spürbare Ergebnisse, bevor der Iran seinerseits Verpflichtungen erfülle. Im能源bereich hat der Iran nach israelischen Angriffen auf Verarbeitungsanlagen an Land die Förderung auf drei Offshore-Plattformen im Gasfeld Süd-Pars wieder aufgenommen. Die Plattformen selbst seien nicht beschädigt worden, sagte der Chef der Pars Oil and Gas Company, Turadsch Dehgani, in staatlichen Medien.

Das geförderte Gas werde nun zu anderen Verarbeitungsanlagen in der Region umgeleitet, während die Reparaturen an den beschädigten Einrichtungen andauerten. Zudem haben iranische Behörden ein Café in Teherans Zentrum wegen angeblicher Förderung satanistischer Aktivitäten geschlossen. Das Lokal an der Valiasr-Straße habe Veranstaltungen mit Musik westlichen Stils organisiert, die einen Rahmen für abnormes Verhalten geboten hätten, berichtete die Nachrichtenagentur Fars. Die Polizei werfe Gästen satanistische Bewegungen vor, so die Agentur Mehr.

Diese Maßnahmen sind Teil einer wiederholten Kampagne gegen kulturelle Ausdrucksformen, die von den Behörden als satanistisch eingestuft werden. Der ehemalige Vorsitzende der Münchener Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, rechnet nicht mehr mit einem US-Deal, der die Probleme im Nahen Osten löst, betont aber, dass Trump dennoch zeitnah ein Abkommen mit dem Iran eingehen müsse. Die Kombination aus militärischen Aktionen, diplomatischen Blockaden und inneriranischen Repressionen zeichnet ein komplexes Bild der aktuellen Krisenherde im Nahen Osten





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