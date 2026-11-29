Früher standen sie Palästinensern bei Einsätzen gegenüber, heute stehen sie an ihrer Seite: Eine Gruppe ehemaliger Mitglieder der israelischen Armee ist schockiert über die Siedlergewalt im Westjordanland. Ihr Aktivismus führt auch zu 'beschämenden' Begegnungen mit jungen Soldaten.

Früher standen sie Palästinenser n bei Einsätzen gegenüber, heute stehen sie an ihrer Seite: Eine Gruppe ehemaliger Mitglieder der israelischen Armee ist schockiert über die Siedlergewalt im Westjordanland.

Ihr Aktivismus führt auch zu "beschämenden" Begegnungen mit jungen Soldaten. Normalerweise treffen die israelischen Soldaten bei solchen Einsätzen im Westjordanland linksgerichtete Aktivisten an - diesmal stehen ihnen Männer gegenüber, die ihnen früher einmal Befehle hätten erteilen können. Ex-General Ejal Ben Reuven und weitere ehemalige israelische Armeeangehörige sind an diesem Tag in dem Dorf As Sawijah, um palästinensische Bauern bei der Olivenernte vor Übergriffen durch radikale jüdische Siedler zu schützen.

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Für Ben Reuven und seine ehemaligen Kameraden sind solche Vorfälle ein Schandfleck für die israelische Armee. Die ehemaligen Soldaten und die Palästinenser haben gerade in dem Olivenhain mit der Ernte begonnen, als fast augenblicklich ein israelisches Armeefahrzeug eintrifft. Vier israelische Soldaten steigen aus dem Fahrzeug, vermummt, ohne Abzeichen an den Uniformen und mit automatischen Waffen ausgerüstet. Ein Soldat stößt ein Reporterteam der Nachrichtenagentur AFP zur Seite, um Filmaufnahmen zu verhindern.