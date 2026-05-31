Israelische Offensive im Libanon verschärft sich: Internationale Appelle und Eskalationsdrohungen

Deutschlands Außenminister Wadephul ruft Israel und Hisbollah zur Rückkehr zur Waffenruhe auf, während Israel weiter im Südlibanon vorrückt. Frankreich beantragt eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats und Trump droht dem Iran mit neuen Angriffen. Der Iran setzt unterdessen die Gasförderung teilweise wieder fort.

Außenminister Johann Wadephul hat Israel und die vom Iran unterstützte Hisbollah -Miliz im Libanon dringend aufgerufen, zur vereinbarten Waffenruhe zurückzukehren. Laut dem CDU-Politiker, der am Rande eines Besuchs bei den Vereinten Nationen in New York weilte, gibt das weitere Vorrücken der israelischen Armee im Süden Libanon s Anlass zu großer Sorge.

Er forderte Israel auf, bei seinen Maßnahmen gegen die Hisbollah Zivilisten und zivile Infrastruktur zu schützen. Jede weitere Eskalation verschärfe die ohnehin schon angespannte Lage zusätzlich und löse neue Fluchtbewegungen innerhalb Libanons aus. Unterdessen setzen der Iran und die USA nach Aussage des iranischen Außenministers Abbas Aragtschi ihre Gespräche und ihren Nachrichtenaustausch fort. Man könne die Verhandlungen nicht bewerten, solange kein klares Ergebnis vorliege, sagte er staatlichen Medien.

Spekulationen sollten keine Bedeutung beigemessen werden. Der Iran befinde sich weiterhin im "Schatten des Krieges", so eine Regierungssprecherin. Die Streitkräfte blieben in Alarmbereitschaft, erklärte Fatemeh Mohajerani laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Gleichzeitig sei die wirtschaftliche Erholung des Landes bereits im Gange.

Die anhaltende US-Seeblockade bezeichnete sie als "Piraterie". Israelische Einheiten haben syrischen Behörden zufolge neue Vorstöße im Süden Syriens unternommen. Nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana errichteten sie provisorische Kontrollpunkte in Teilen der Provinzen Quneitra und Deraa und durchsuchten Passanten. Nach mehreren Stunden sollen sich die israelischen Soldaten wieder zurückgezogen haben.

Separately, iranische Staatsmedien berichteten, dass Bodentruppen der iranischen Revolutionsgarden Stützpunkte von Separatistengruppen im Nordirak angreifen. Welche Orte genau betroffen sind, blieb zunächst unklar. Libanons Ministerpräsident Nawaf Salam wirft Israel vor, den südlichen Libanon weitreichend zu zerstören. Die Angriffe seien ein "Versuch, die Geschichte auszuradieren", sagte er der Staatsagentur NNA.

Die Kosten des Krieges für die Libanesen seien immens. Das Land dürfe nicht zum "Faustpfand" in regionalen Konflikten werden. Bei einem israelischen Luftangriff in der Nähe eines Krankenhauses in Tyrus im Südlibanon wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums 13 Mitarbeiter der Klinik verletzt, und es entstand erheblicher Sachschaden. Die Regierung rief die internationale Gemeinschaft auf, einen Schlussstrich unter die sich ausweitenden israelischen Angriffe zu ziehen.

Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit Mitte April offiziell eine Waffenruhe, die von der Hisbollah jedoch nicht anerkannt wird. Die Hisbollah setzt ihre Angriffe auf Israel fort, während die israelische Armee in den vergangenen Tagen immer tiefer in den Süden des Libanon vorrückte.

Nach der Einnahme der Kreuzritterfestung Beaufort im Südlibanon schrieb Israels Verteidigungsminister Israel Katz bei X: "Dies ist eine klare Botschaft an unsere Feinde: Wer die Bürger Israels bedroht, wird seine strategischen Positionen eine nach der anderen verlieren.

" Laut israelischen Medien kündigte Katz an, dass Israels Soldaten dort bleiben würden. Die Festung sei Teil der sogenannten Sicherheitszone Israels im Libanon, die die libanesische Führung als Besetzung libanesischen Bodens bezeichnet. Aufgrund der Ausweitung der israelischen Militäreinsätze im Libanon forderte Frankreich eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats.

"Nichts kann die Fortsetzung der israelischen Militäroperationen im Libanon und eine immer tiefere Besetzung libanesischen Territoriums rechtfertigen", sagte Außenminister Jean-Noël Barrot dem Sender BFMTV. Die israelische Armee hatte zuvor ihre Angriffe im Südlibanon ausgeweitet und dabei nach eigenen Angaben die strategisch wichtige Kreuzritterfestung Beaufort eingenommen. Er habe die Einberufung des Sicherheitsrats beantragt, da die Entwicklung eine weitere Eskalation darstelle, erklärte Barrot.

Zwar erkenne Frankreich das Recht Israels auf Selbstverteidigung gegen Angriffe der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz an, "doch nichts rechtfertigt diese Entwicklung", so Barrot weiter. Sie stelle zudem einen "schwerwiegenden Fehler" und einen Verstoß gegen das Völkerrecht dar.

In einem Interview mit Fox News dämpfte US-Präsident Donald Trump die Hoffnungen auf eine Einigung und deutete neue Angriffe auf Ziele im Iran an, falls Teheran nicht auf seine Nachforderungen eingehe: "Langsam aber sicher bekommen wir, was wir wollen, und wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, werden wir es auf andere Art erreichen", sagte Trump. Der Iran nahm unterdessen die Förderung auf drei Offshore-Plattformen im Gasfeld Süd-Pars wieder auf, nachdem diese infolge israelischer Angriffe auf Verarbeitungsanlagen an Land gestoppt werden mussten.

Die Plattformen selbst seien nicht beschädigt worden, sagte der Chef der Pars Oil and Gas Company, Turadsch Dehgani, laut staatlichen Medien





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