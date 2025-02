Israelische Regierung Setzt Hamas Ultimatum für Geisel-Freilassung

Die israelische Regierung hat der Hamas ein Ultimatum zur Freilassung gefangen gehaltener Israelis gesetzt. Sollte die Hamas die Geiseln nicht bis Samstagmittag freilassen, droht die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen im Gazastreifen.

Nach dem Ultimatum des US-Präsidenten Trump droht nun auch die israelische Regierung der Hamas : Werden keine weiteren Geiseln freigelassen, soll die Waffenruhe gebrochen werden. Die israelische Regierung hat der Hamas ein Ultimatum zur Geisel-Freilassung gesetzt. Sollte die Hamas die nächsten israelischen Geiseln nicht bis Samstag freilassen, könnte die Waffenruhe enden und der Krieg im Gazastreifen wieder neu aufflammen, so Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu.

\„Wenn die Hamas unsere Geiseln nicht bis Samstagmittag zurückgibt, wird der Waffenstillstand enden und die IDF (die Armee) wird die intensiven Kämpfe bis zur endgültigen Niederlage der Hamas wieder aufnehmen“, sagte Netanjahu. Der israelische Premierminister erklärte weiter, das Sicherheitskabinett begrüße „die Forderung von Trump, unsere Geiseln bis Samstagmittag freizulassen, und wir alle begrüßen auch die revolutionäre Vision des Präsidenten für die Region“. \Die Hamas hatte die für kommenden Samstag vorgesehene nächste Freilassung israelischer Geiseln zuletzt auf unbestimmte Zeit verschoben. Die palästinensische Terrororganisation wirft Israel vor, sich nicht an die Vereinbarung zur Waffenruhe zu halten. Wie viele Geiseln freigelassen werden müssten, um einen neuen Waffengang zu verhindern, ließ Netanjahu offen. Damit blieb unklar, ob sich Israel an die Vereinbarung hält. Israelische Medien berichteten, die Regierung in Jerusalem fordere die Freilassung aller noch lebenden Geiseln, die während der ersten Phase der Vereinbarungen zur Waffenruhe und dem Geiseldeal freikommen sollten. Das wären neun Verschleppte. Die Hamas hatte sich mit einer Erklärung abgewehrt, in der sie angab, sie habe sich „an das Waffenstillstandsabkommen gehalten, zu dem sich auch die (israelische) Besatzung verpflichtet hat“, und erklärte, Israel sei „die Partei, die sich nicht an ihre Verpflichtungen gehalten hat und für alle Komplikationen oder Verzögerungen verantwortlich ist“. Dazu, ob die Hamas am Samstag drei Geiseln freilassen würde, wie es die Vereinbarung vorsieht, äußerte sie sich nicht





