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Israelische Regierung um Einsicht in Iran-Abkommen gebeten, abgewiesen

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Israelische Regierung um Einsicht in Iran-Abkommen gebeten, abgewiesen
Iran-AbkommenIsraelUSA
📆16/06/2026 16:44:00
📰ntvde
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Die israelische Regierung hat bei den USA um Einsicht in das Iran-Abkommen gebeten, wurde aber abgewiesen. US-Präsident Donald Trump kritisiert die israelischen Angriffe im Libanon und schlägt vor, dass Syrien die Bekämpfung der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon übernehmen könnte.

Die israelische Regierung hat bei den USA um Einsicht in das Iran-Abkommen gebeten, wurde aber abgewiesen. US-Präsident Donald Trump kritisiert die israelischen Angriffe im Libanon und schlägt vor, dass Syrien die Bekämpfung der pro-iranischen Hisbollah -Miliz im Libanon übernehmen könnte.

Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA) bezeichnet die Öffnung der Straße von Hormus als wesentlich für ein Ende des Energiepreisschocks weltweit. Die USA haben ihre Blockade iranischer Häfen beendet, nachdem ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran verkündet wurde. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu muss nun verantwortungsbewusster in Bezug auf den Libanon handeln, findet Trump.

Der Konflikt Israels mit der Hisbollah werfe ein schlechtes Licht auf den 'großen' Deal der USA mit dem Iran, sagt Trump

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Iran-Abkommen Israel USA Hisbollah Libanon Energiepreisschock Straße Von Hormus

 

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