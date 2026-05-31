Israelische Vorstöße in Syrien und Libanon: Internationale Reaktionen und eskalierende Spannungen

Israelische Truppen haben in Syrien provisorische Kontrollpunkte errichtet und im Libanon die Festung Beaufort eingenommen. Libanon wirft Israel vor, den Süden zu zerstören. Frankreich fordert eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Trump droht dem Iran. Der Iran nimmt Gasförderung wieder auf und lehnt Abkommen mit den USA ab.

Israelische Einheiten haben nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana neue Vorstöße im Süden Syrien s durchgeführt. Dem Bericht zufolge errichteten israelische Soldaten provisorische Kontrollpunkte in Teilen der Provinzen Quneitra und Deraa und führten Durchsuchungen von Passanten durch.

Nach mehreren Stunden hätten sich die Truppen wieder zurückgezogen. Unterdessen greifen laut iranischen Staatsmedien Bodentruppen der iranischen Revolutionsgarden Stützpunkte von Separatistengruppen im Nordirak an. Welche konkreten Orte betroffen sind, ist bisher nicht bekannt. Libanons Ministerpräsident Nawaf Salam wirft Israel vor, den südlichen Libanon weitreichend zu zerstören.

Die Angriffe seien ein "Versuch, die Geschichte auszuradieren", zitiert die Staatsagentur NNA. Die Kriegskosten für die Libanesen seien immens. Das Land dürfe nicht zum "Faustpfand" in regionalen Konflikten werden. Bei einem israelischen Luftangriff nahe eines Krankenhauses in Tyrus im Südlibanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums 13 Mitarbeiter der Klinik verletzt worden.

Zudem sei erheblicher Sachschaden entstanden. Die Regierung ruft die internationale Gemeinschaft auf, "den sich ausweitenden israelischen Angriffen ein Ende zu setzen". Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit Mitte April offiziell eine Waffenruhe, die von der Hisbollah jedoch nicht anerkannt wird. Die Hisbollah setzt ihre Angriffe auf Israel fort, während die israelische Armee im Vorgehen gegen die vom Iran unterstützte Miliz in den vergangenen Tagen immer tiefer in den Südlibanon vorgedrungen ist.

Nach der Einnahme der Kreuzritterfestung Beaufort im Süden des Libanon schrieb Israels Verteidigungsminister Israel Katz auf X: "Dies ist eine klare Botschaft an unsere Feinde: Wer die Bürger Israels bedroht, wird seine strategischen Positionen eine nach der anderen verlieren.

" Laut israelischen Medien kündigte Katz an, dass israelische Soldaten an der Festung bleiben würden. Die Festung sei Teil der sogenannten Sicherheitszone Israels im Libanon, die die libanesische Führung als Besetzung libanesischen Bodens bezeichnet. Aufgrund der Ausweitung der israelischen Militäreinsätze im Libanon hat Frankreich eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats gefordert.

"Nichts kann die Fortsetzung der israelischen Militäroperationen im Libanon und eine immer tiefere Besetzung libanesischen Territoriums rechtfertigen", sagte Außenminister Jean-Noël Barrot dem Sender BFMTV. Die israelische Armee hatte zuvor ihre Angriffe im Südlibanon ausgeweitet und dabei nach eigenen Angaben die strategisch wichtige Kreuzritterfestung Beaufort eingenommen. Er habe die Einberufung des Sicherheitsrats beantragt, da die Entwicklung eine weitere Eskalation darstelle, so Barrot.

Zwar erkenne Frankreich das Recht Israels auf Selbstverteidigung gegen Angriffe der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz an, "doch nichts rechtfertigt diese Entwicklung". Sie stelle einen "schwerwiegenden Fehler" und einen Verstoß gegen das Völkerrecht dar.

In einem Interview mit Fox News dämpfte US-Präsident Donald Trump die Hoffnungen auf eine Einigung und deutete neue Angriffe auf Ziele im Iran an, falls Teheran nicht auf seine Nachforderungen eingehe: "Langsam aber sicher bekommen wir, was wir wollen, und wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, werden wir es auf andere Art erreichen", sagte Trump. Der Iran nimmt unterdessen die Förderung auf drei Offshore-Plattformen im Gasfeld Süd-Pars wieder auf, nachdem diese infolge israelischer Angriffe auf Verarbeitungsanlagen an Land gestoppt werden mussten.

Die Plattformen selbst seien nicht beschädigt worden, erklärte der Chef der Pars Oil and Gas Company, Turadsch Dehgani, in staatlichen Medien. Das geförderte Gas werde zu anderen Verarbeitungsanlagen in der Region umgeleitet, während die Reparaturen an den beschädigten Einrichtungen andauerten. Der Iran wird nach den Worten seines Chefunterhändlers Mohammad Baqer Ghalibaf kein Abkommen zur Beendigung des Konflikts mit den USA akzeptieren, solange die Rechte der iranischen Bevölkerung nicht gesichert sind.

"Es gibt kein Vertrauen in die Worte und Versprechen des Feindes", sagte Ghalibaf staatlichen Medien zufolge nach seiner Vereidigung als wiedergewählter Parlamentspräsident. Das einzige Kriterium seien spürbare Ergebnisse, bevor der Iran seinerseits Verpflichtungen erfülle. Iranische Behörden haben zudem laut Medienberichten ein Café im Zentrum Teherans wegen angeblicher Förderung "satanistischer" Aktivitäten geschlossen. Das Lokal an der bekannten Valiasr-Straße habe Veranstaltungen mit Musik westlichen Stils organisiert, die einen Rahmen für "abnormes Verhalten" geboten hätten, berichtete die Nachrichtenagentur Fars.

Die Nachrichtenagentur Mehr berichtet, die Polizei werfe Gästen des Cafés "satanistische Bewegungen" vor





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