Israelischer Angriff auf Beirut: Iran droht, Trump verurteilt Netanjahu und Abkommen in Sicht

Ein israelischer Angriff auf Hisbollah-Ziele in Beirut löst eine diplomatische und militärische Kettenreaktion aus. Der Iran droht mit Reaktion, Trump kritisiert Israel scharf, während ein US-Rahmenabkommen mit dem Iran kurz vor der Unterzeichnung stehen soll. Gleichzeitig gehen die Kämpfe zwischen Hisbollah und Israel weiter.

Nach einem israelischen Angriff auf Ziele der pro-iranischen Hisbollah in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut hat der iranische oberste Nationale Sicherheitsrat mit einer raschen Reaktion gedroht.

Die im Onlinedienst X verbreitete Erklärung des Rates lautet: "Die Reaktion der Kämpfer des Islam steht unmittelbar bevor" und "der Libanon ist unser Leben, eine Überschreitung der roten Linien der Islamischen Republik wird nicht toleriert". Währenddessen setzt die libanesische Hisbollah ihre Angriffe auf den Norden Israels fort. Die israelische Armee meldet am Abend Einschläge eines aus dem Libanon abgefeuerten Geschosses nahe der Grenzstadt Kiriat Schmona sowie weitere Einschläge "verdächtiger Flugkörper" auf israelischem Gebiet nahe der Grenze.

Mehrere Geschosse seien zudem in der Nähe israelischer Soldaten im Südlibanon niedergegangen. Bislang gibt es keine Berichte über Verletzte. US-Präsident Donald Trump hat den israelischen Angriff auf Beirut scharf verurteilt und von einer Verzögerung der geplanten Unterzeichnung eines Rahmenabkommens zur Beendigung des Krieges gesprochen. Gegenüber dem Portal "Axios" äußerte Trump sich enttäuscht und verärgert über Ministerpräsident Benjamin Netanjahu: "Das ist so schlimm - ich konnte es nicht fassen.

Eine Stunde, bevor wir das Abkommen unterzeichnen sollten. Warum musste Bibi einen verdammten Angriff starten? Ich war so stinksauer. Ich habe ihn das wissen lassen.

Er hat absolut kein Urteilsvermögen.

" Auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump, der Angriff hätte nicht stattfinden dürfen, "insbesondere an einem besonderen Tag, an dem wir einem Friedensabkommen mit dem Iran so nahe sind". Er rief alle Seiten zur Zurückhaltung auf und kündigte an, dass die Unterzeichnung des Abkommens "in wenigen Stunden" erfolgen werde. Parallel dazu gibt es verschiedene diplomatische Entwicklungen.

Die Außenminister der EU beraten in Luxemburg über den Nahost-Konflikt, wobei mögliche Sanktionen gegen die beiden rechtsextremistischen israelischen Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben Gvir erneut zur Diskussion stehen. Der iranische Präsident Masud Peseschkian erklärte nach einer Sitzung des obersten Nationalen Sicherheitsrats, dass der Rat beschlossen habe, den Weg des Dialogs mit den USA über ein Ende des Iran-Krieges weiterzuverfolgen.

Zuvor hatte der iranische Verhandlungsführer Mohammed Bagher Ghalibaf nach den israelischen Angriffen im Libanon eine Fortsetzung der Gespräche in Zweifel gezogen. Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa dementierte Pläne für eine syrische Beteiligung am Krieg im Libanon.

"Die Gerüchte über einen Einmarsch Syriens im Libanon sind falsch", sagte al-Scharaa. Stattdessen unterstütze Syrien ein Ende des Krieges und eine Stabilisierung des Libanon. Besonders wichtig sei für Syrien die Lage der schätzungsweise 1,5 Millionen syrischen Flüchtlinge im Libanon. Im Gazastreifen wurden nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde bei israelischen Angriffen mindestens sechs Palästinenser getötet.

Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht dazu. Zudem haben die Hamas und andere palästinensische Gruppen den Vermittlern ihre schriftliche Antwort auf den Friedensplan von US-Präsident Trump übergeben. Insidern zufolge stimmen die Fraktionen 14 von 15 Punkten des Entwurfs zu, lehnen aber eine bedingungslose Entwaffnung ab. Der Politikexperte Clemens Fischer äußerte die Einschätzung, dass der Iran dem Abkommen zustimmen werde, allerdings nicht als Gefallen für Trump.

Der israelische Angriff auf Beirut zeige nach Ansicht des iranischen Chefunterhändlers, dass den USA entweder der Wille oder die Fähigkeit fehle, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Zusammenfassend ist die Lage im Nahen Osten von erheblicher Spannung geprägt. Ein israelischer Angriff auf Hisbollah-Ziele in Beirut hat eine Serie von Reaktionen ausgelöst: Drohungen aus dem Iran, anhaltende Angriffe der Hisbollah auf Israel, scharfe Kritik Trumps an Israel, diplomatische Beratungen der EU und ein fortgesetzter, jedoch fragiler Verhandlungsprozess zwischen dem Iran und den USA.

Das geplante Rahmenabkommen bleibt ein zentrales Element, dessen Unterzeichnung durch den jüngsten Angriff verzögert wurde, aber von Trump als kurz bevorstehend angekündigt wird. Die Stellungnahmen aus Teheran und Damaskus sowie die Haltung der syrischen Flüchtlingsfrage unterstreichen die Vielschichtigkeit der regionalen Verflechtungen. Der Konflikt bleibt äußerst dynamisch, mit unmittelbaren militärischen Auseinandersetzungen parallel zu diplomatischen Bemühungen um eine Deeskalation





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Israel Hisbollah Libanon Donald Trump Nahostkonflikt Beirut Rahmenabkommen Sanktionen EU

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel-Iran-Konflikt: Israel angreift auf Beirut, Iran infrage stellt FriedensdealNach Angriffen der libanesischen Hisbollah-Miliz auf den Norden Israels hat die israelische Luftwaffe erneut Ziele in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Iran stellt den Friedensdeal infrage, nachdem israelische Angriffe auf Beirut gestellt wurden.

Read more »

Trump kritisiert israelischen Angriff im Libanon und wirbt für Iran-AbkommenUS-Präsident Donald Trump verurteilt den israelischen Angriff im Libanon, insbesondere weil er zeitgleich mit Fortschritten bei einem Friedensabkommen mit dem Iran erfolgt. Gleichzeitig ruft er zur Zurückhaltung auf. Das Abkommen sieht unter anderem die Begrenzung des iranischen Atomprogramms und die Aufhebung von Sanktionen vor. Währenddessen liefern sich Israel und die Hisbollah weiterhin grenzüberschreitende Angriffe, und Syrien dementiert eine Beteiligung am Konflikt. Zudem sollen Geheimdienste eine Wiederbewaffnung des Iran mit russischer Hilfe feststellen.

Read more »

Naher Osten im Fokus: Iran zweifelt an diplomatischem Weg mit USA - Trump ermahnt Israel nach AngriffNach israelischen Angriffen in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut und angedrohten Gegenschlägen des Irans auf Israel hat US-Präsident Donald Trump die Seiten zur Zurückhaltung aufgerufen.

Read more »

Spannungen um Iran-Deal: Trump kritisiert Israel nach Angriff auf Beirut, Hisbollah und Libanon reagierenEin israelischer Angriff auf Beirut verzögert die geplante Unterzeichnung eines US-Iran-Rahmenabkommens. Während Präsident Trump Israel kritisiert, macht der Iran die Waffenruhe im Libanon zur Vorbedingung. Die libanesische Regierung beschwert sich bei der UN über Glyphosat-Sprühungen.

Read more »