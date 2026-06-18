Israelischer Drohnenangriff im Libanon und US-Iran-Abkommen: Regionale Reaktionen und marine Vorbereitungen

Nach der Unterzeichnung eines US-Iran-Rahmenabkommens zur Beendigung des Iran-Krieges kommt es zu einem israelischen Drohnenangriff im Südlibanon. Gleichzeitig bereitet die Deutsche Marine einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus vor, während internationale Reaktionen auf das Abkommen folgen. Der Verband Deutscher Reeder warnt vor schnellenNormalisierungen der Schifffahrt, und Israel verhandelt über einen Truppenverbleib. Die nächsten 60 Tage sollen über einen dauerhaften Waffenstillstand entscheiden.

Bei einem israelischen Drohnenangriff im Süden des Libanon ist ein Mann getötet worden. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtet, eine "feindliche Drohne" habe in der Region Kfar Tebnit ein Auto attackiert.

Ein Mensch sei dabei getötet worden und ein weiterer schwer verletzt. Der Angriff erfolgte nur wenige Stunden nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens zur Beendigung des Iran-Kriegs durch die Präsidenten der USA und des Iran, das auch ein Ende der Angriffe im Libanon vorsieht. Der Verband Deutscher Reeder (VDR) begrüßt das Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs, rechnet jedoch nicht mit einer raschen Rückkehr zum normalen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus.

Zunächst müssten Sicherheitsrisiken wie mögliche Minengefahren beseitigt und die Sicherheit von Schiffen und Besatzungen gewährleistet werden, erklärte der Verband. Zudem sei eine sofortige Wiederaufnahme des regulären Betriebs nicht realistisch, da zahlreiche Handelsschiffe weiterhin in der Region festlägen. Nach Angaben des VDR befinden sich derzeit rund 45 Schiffe deutscher Unternehmen im Persischen Golf. Wenige Stunden nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung zur Beendigung des Iran-Kriegs verhandelt Israel laut Insidern mit den USA über einen Verbleib israelischer Truppen im Südlibanon.

Nach Angaben von zwei israelischen Regierungsvertretern will Jerusalem seine Soldaten südlich des Litani-Flusses stationiert lassen und halte an dieser Position fest. Die Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran sieht unter anderem vor, die territoriale Integrität und Souveränität des Libanon zu gewährleisten. Das Ergebnis der Gespräche mit Washington könnte Insidern zufolge auch davon abhängen, ob US-Präsident Donald Trump auf die Einhaltung dieser Vereinbarung drängt. Der israelische Außenminister Gideon Saar bricht jeglichen Kontakt zur EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas ab.

Grund dafür seien jüngste Äußerungen, in denen Kallas Israel mit dem südafrikanischen Apartheid-Regime verglichen haben soll, sagt Saar. Susie Wiles, die Stabschefin des Weißen Hauses, schreibt auf X, dass die "nächsten 60 Tage Herausforderungen mit sich bringen werden". Wichtige Details müssten noch ausgearbeitet werden. Die Unterzeichnung der Absichtserklärung sei aber "ein großer Schritt nach vorn", nicht nur für Amerika, sondern für die ganze Welt.

Laut der unterzeichneten Absichtserklärung wollen die USA und Iran in den kommenden 60 Tagen an einem dauerhaften Waffenstillstand arbeiten. Die Ölpreise sinken nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den USA und Iran weiter. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im August lag zuletzt bei 77,67 US-Dollar und damit knapp 2,4 Prozent niedriger als am Vortag. Der französische Präsident Emmanuel Macron begrüßt die Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran.

Auf X schreibt er, das Abkommen ebne den Weg für einen dauerhaften Frieden und ermögliche die Wiederöffnung der Straße von Hormus. Macron bezeichnet die Vereinbarung als wichtigen Schritt in die richtige Richtung, der zudem zu sinkenden Energiepreisen führen könne. Begleitend veröffentlichte er ein Video, das die Unterzeichnung durch US-Präsident Donald Trump im Schloss Versailles zeigen soll. Die für einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus vorgesehenen Schiffe der Deutschen Marine sind auf dem Weg ins Rote Meer.

Verteidigungsminister Boris Pistorius teilt in Brüssel mit, dass das Minenjagdboot "Fulda" und der Tender "Mosel" derzeit durch den Suezkanal unterwegs seien und zunächst nach Dschibuti verlegt würden. Sie sollten dort für eine mögliche Mission in der Straße von Hormus vorstationiert werden, sagt Pistorius. Voraussetzung für einen Minenräumeinsatz wären demnach ein völkerrechtlicher Rahmen sowie die Zustimmung des Iran und des Oman.

Pistorius begrüßt die Fortschritte und die Verabredung, Kampfhandlungen sofort einzustellen, und betont, vieles hänge jetzt vom Verlauf der nächsten 60 Tagen ab.

"Wir sind jedenfalls ready. Wenn es soweit ist, sind wir bereit.

" Die Schweiz geht offenbar weiterhin davon aus, dass das für Freitag auf dem Bürgenstock geplante Treffen zur Beendigung des Iran-Kriegs stattfinden wird. Das teilt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mit. Zuvor hatte das iranische Außenministerium erklärt, es werde keine Unterzeichnungszeremonie in der Schweiz geben. Nach Angaben des EDA befinden sich die Delegationen der beteiligten Staaten bereits auf dem Weg.

Wie es mit dem Treffen weitergeht, sollen nun die Parteien selbst entscheiden. Israels UN-Botschafter Danny Danon bezeichnet das US-Iran-Abkommen als "sehr schlecht" für Israel, die USA und die Golfstaaten. Das berichtet der arabische Sender "Al Jazeera". Im israelischen Sender "Channel 14" sagt Danon zudem, US-Präsident Donald Trump habe durch das Streben nach einem schnellen Verhandlungsabschluss dem Iran ermöglicht, seine Position zu stärken





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