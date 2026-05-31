Israels Angriff auf den Süden des Libanon: Acht Menschen getötet, 19 verletzt

Der israelische Angriff auf den Süden des Libanon hat zu acht Toten und 19 Verletzten geführt. Die israelische Armee rückt weiter in den Süden des Libanon vor und hat die strategisch wichtige Burg Beaufort eingenommen. Der libanesische Gesundheitsministerium hat die Angaben bestätigt. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu spricht von einer 'entscheidenden Wendung' im Kampf gegen die pro-iranische Hisbollah.

Bei einem israelischen Angriff auf den Süden des Libanon sind libanesischen Angaben zufolge acht Menschen getötet worden. 19 Menschen seien verletzt worden, erklärt das libanesische Gesundheitsministerium.

Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit Mitte April offiziell eine Waffenruhe, die von der pro-iranischen Hisbollah-Miliz allerdings nicht anerkannt wird. Die Hisbollah setzt ihre Angriffe auf Israel fort, Israels Armee rückte im Vorgehen gegen die vom Iran unterstützte Miliz in den vergangenen Tagen immer weiter in den Süden des Libanon vor. Am Sonntag nahm das israelische Militär die strategisch wichtige Burg Beaufort ein.

Die Einnahme der strategisch wichtigen Burg Beaufort im Libanon durch die israelische Armee ist nach den Worten von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu eine 'entscheidende Wendung' im Kampf gegen die pro-iranische Hisbollah. Netanjahu spricht in einem veröffentlichten Video zudem von einer 'dramatischen Etappe' in der israelischen Bodenoffensive gegen die vom Iran unterstützte Miliz. Israel sei nun 'vereint, entschlossen und stärker als jemals zuvor' auf die Burg zurückgekehrt, sagt Netanjahu.

Seine Anweisung laute nun, 'unsere Position in den Gebieten, die unter der Kontrolle der Hisbollah standen, zu vertiefen und auszuweiten.

' Weiter sagt Netanjahu: 'Wir ergreifen die Initiative, wir operieren an allen Fronten - in Syrien, im Gazastreifen, im Libanon. ' Irans Präsident Massud Peseschkian spricht für eine grundlegende Änderung des Führungsstils im Land aus. Zugleich weist sein Büro Rücktrittsgerüchte zurück. Peseschkian sagt laut der den Revolutionsgarden nahestehenden Agentur Fars, die Führung könne nicht allein aus einer begrenzten Gruppe von Führungskräften und Beamten bestehen.

Er verlangt stattdessen die Einbindung aller gesellschaftlichen Schichten, wirtschaftlicher Akteure und Wissenschaftler sowie der Bevölkerung. Peseschkian gilt als Reformer. Seine Forderung steht im Kontrast zur Machtstruktur. Ein Blick auf die wichtigsten Vertreter der iranischen Führung zeigt, dass viele Schlüsselpositionen seit Jahrzehnten durch Personen mit engen Verbindungen zu den Islamischen Revolutionsgarden besetzt sind.

Außenminister Johann Wadephul ruft Israel und die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon dringend auf, zur vereinbarten Waffenruhe zurückzukehren.

'Das weitere Vorrücken der israelischen Armee im Süden Libanons gibt Anlass zu großer Sorge', teilt der CDU-Politiker am Rande seines Besuches bei den Vereinten Nationen (UN) in New York mit. Israel müsse bei seinem Vorgehen gegen die Hisbollah Zivilisten und zivile Infrastruktur schützen.

'Jede weitere Eskalation verschärft die ohnehin schon angespannte Lage zusätzlich und sorgt für neue Fluchtbewegungen innerhalb Libanons.





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