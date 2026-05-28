Israels Armee bestätigt Tod einer Soldatin durch Hisbollah-Drohne

Die israelische Armee hat den Tod einer Soldatin durch eine aus dem Libanon abgefeuerte Sprengstoffdrohne der Hisbollah bekannt gegeben. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warnt vor einer 'sehr gefährlichen Zone' zwischen Krieg und Frieden.

Die israelische Armee hat den Tod einer Soldatin durch eine aus dem Libanon abgefeuerte Sprengstoffdrohne der Hisbollah bekannt gegeben. Die 20-Jährige sei am Vortag bei einem Militäreinsatz im Norden Israels getötet worden.

Insgesamt wurden seit dem Wiederaufflammen des Konflikts zwischen Israel und der proiranischen Miliz im Zuge des Iran-Krieges 24 Israelis getötet, darunter 23 Soldaten. Der Iran bekräftigt im Ringen mit den USA um ein Ende des Krieges seine Forderung nach einer vollständigen und bedingungslosen Freigabe aller eingefrorenen Vermögenswerte. Dies sei das legitime Recht der iranischen Nation, zitiert die iranische Nachrichtenagentur Tasnim den stellvertretenden Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Ali Bagheri Kani.

Die Vermögenswerte der Islamischen Republik müssten vollständig und ohne Bedingungen zurückgegeben werden. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warnt vor einer





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