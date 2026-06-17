Israels Armee greift in Libanon an, Iran droht mit harten Reaktionen

Israels Armee hat Bodenangriffe im Libanon geflogen, während der Iran Israel mit harten Reaktionen droht

Israel s Armee hat gegen libanesische Staatsmedien zufolge am Mittwoch Bodenangriffe im Libanon geflogen. Laut der libanesischen Nachrichtenagentur NNA zielten die Angriffe auf die Region Nabatije al-Fauka und die östlichen Ausläufer der nahe gelegenen Stadt Kfar Tebnit.

NNA meldete auch einen israelischen Drohnenangriff in der Stadt Ansarijeh in der Region Sahrani. Israels Armee hat sich zunächst nicht dazu geäußert. Am Vortag hatte NNA vier Tote bei neuen israelischen Angriffen im Süden des Libanon gemeldet. Demnach zielten die israelischen Angriffe auf zwei Fahrzeuge im Ort Majfadun sowie ein weiteres im nahe gelegenen Schukin





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