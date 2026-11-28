Die israelische Armee hat zwei Sicherheitskräfte der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen bei einem Angriff auf eine Klinik im Gazastreifen getötet. MSF bezeichnet den Vorfall als direkten Angriff und gibt an, dass der Standort dem Militär bekannt war. Die Armee behauptet hingegen, es handelte sich um Mitglieder der Hamas und eine Kommandeureinheit, die gegen die Waffenruhe verstoßen hätten.

hat die israelische Armee zwei Mitarbeiter der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen getötet. Nach Angaben des Militärs habe es sich bei ihnen um »Terroristen« der islamistischengehandelt, die als Sicherheitskräfte in einer von der Hilfsorganisation betriebenen Klinik arbeiteten.

Ärzte ohne Grenzen reagierte auf der Plattform X »zutiefst erschüttert und empört« über die Tötung der beiden Wachleute. Laut der Hilfsorganisation kamen die beiden Männer am Freitagabend bei einem »direkten Angriff« auf eine Klinik in dem abgeriegelten Küstenstreifen ums Leben. Die Einrichtung sei deutlich mit MSF-Logos gekennzeichnet gewesen.

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Zudem sei der Standort dem israelischen Militär mitgeteilt worden. Damit seien mittlerweile insgesamt 17 Mitarbeiter der Organisation im Gazastreifen getötet worden. 🔴 BREAKING - We are devastated and outraged by the killing of two of our colleagues, both watchmen, in an Israeli strike on one of our Gaza clinics tonight. This is a direct hit on MSF, bringing the total number of MSF colleagues killed in Gaza to 17.