Israels Luftwaffe greift militärische Ziele im Iran an

Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht zu Montag militärische Ziele des iranischen Terrorregimes im Westen und in der Mitte des Iran angegriffen. Dies wurde von den israelischen Streitkräften auf der Plattform X bekannt gegeben. Der Iran sperrte daraufhin den Luftraum um den internationalen Flughafen Imam Khomeini in Teheran, den wichtigsten Flughafen des Landes. Dies berichtete die Zeitung Times of Israel.

Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht zu Montag militärische Ziele des iranischen Terrorregime s im Westen und in der Mitte des Iran angegriffen. Dies wurde von den israelischen Streitkräften auf der Plattform X bekannt gegeben.

Der Iran sperrte daraufhin den Luftraum um den internationalen Flughafen Imam Khomeini in Teheran, den wichtigsten Flughafen des Landes. Dies berichtete die Zeitung Times of Israel. Mit dem Gegenschlag hat sich Israels Premierminister Benjamin Netanjahu gegen die Ansage von US-Präsident Donald Trump hinweggesetzt. Barak Ravid hatte Trump am späten Sonntagabend Ortszeit Deutschland gesagt: Ich werde Bibi sofort anrufen und ihm sagen, dass er nicht zurückschlagen soll.

Beide Seiten haben ihren Spaß gehabt. Israel hat seinen Angriff durchgeführt und der Iran seinen. Wir brauchen keinen weiteren. Die iranischen Angriffe am Abend hätten niemanden verletzt, sagte Trump weiter.

Wenn Bibi zurückschlägt, wird es einfach so weitergehen wie in den letzten 47 Jahren oder den letzten 3000 Jahren





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Iran Luftwaffe Angriff Terrorregime

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

US-Militär greift erneut Ziele in Iran anDas US-Militär greift erneut Ziele in Iran an, nachdem es vier iranische Drohnen abgewehrt und Radarstationen in Iran angegriffen hat.

Read more »

US-Armee attackiert Ziele in Iran – Luftalarm in zwei GolfstaatenDas US-Militär berichtet von Drohnenbeschuss aus Iran und greift daraufhin Radarstationen an. Stunden später soll Teheran sieben ballistische Raketen auf Kuwait und Bahrain abgefeuert haben.

Read more »

Iran-Krieg: Iran feuert Raketen auf IsraelDer Krieg im Libanon hatte Irans Führung zuletzt unter Druck gesetzt, der mit ihr verbündeten Hisbollah zu Hilfe zu eilen. Nun eskalieren Irans Streitkräfte in dem Konflikt mit dem Erzfeind.

Read more »

+++ 03:43 Israels Armee greift Ziele im Iran an - Explosionen in Teheran +++Iran-Krieg im Liveticker

Read more »