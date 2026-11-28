Israels Militär tötet zwei Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen
Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen macht Ärzte ohne Grenzen Israel schwere Vorwürfe. Dessen Armee begründet einen Luftangriff auf eine medizinische Einrichtung im Gazastreifen mit der Hamas-Mitgliedschaft der Getöteten. Im Westjordanland gibt es indes wieder Siedlerangriffe.
Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen macht Ärzte ohne Grenzen Israel schwere Vorwürfe. Dessen Armee begründet einen Luftangriff auf eine medizinische Einrichtung im Gazastreifen mit der Hamas -Mitgliedschaft der Getöteten.
Im Westjordanland gibt es indes wieder Siedlerangriffe. Bei einem israelischen Luftangriff auf die Stadt Gaza sind zwei in einer Klinik beschäftigte Wachleute der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen getötet worden. Die Organisation reagierte mit Empörung auf den Angriff im Gazastreifen und forderte, die Verantwortlichen müssten zur "Rechenschaft" gezogen werden. Nach Darstellung der israelischen Armee hatten die beiden Getöteten der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas angehört.
Die Armee bezeichnete die beiden am Freitag getöteten Männer als "Terroristen", die auch für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet hätten und Wachleute in einer Klinik gewesen seien. Einer von ihnen sei Kommandeur einer Artillerieeinheit der Hamas gewesen. Es handele sich um ein weiteres Beispiel dafür, wie sich die Hamas in internationalen Organisationen einniste. Die Armee bestritt, ein Krankenhaus angegriffen oder medizinische Infrastruktur beschädigt zu haben.
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