US-Präsident Donald Trump hat auf dem G7-Gipfel in Frankreich ungewöhnlich offene Kritik am militärischen Vorgehen Israels gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon geübt. Bundeskanzler Friedrich Merz bezeichnet das von den USA ausgehandelte Abkommen mit Iran als Vorbild für die Ukraine. Der Export iranischen Erdöls per Schiff läuft wieder an.

Im Südlibanon sollen israelische Angriffe wieder aufgetaucht sein. Dies berichtet die Zeitung The Times of Israel unter Berufung auf libanesische Medienberichte. Demnach schlugen israelische Kampfflugzeuge in Nabatieh al-Fawqa zu und trafen die Gemeinde Ansarija.

Die israelische Armee hat bislang keine Stellungnahme zu diesen Berichten abgegeben. Der Iran soll seit der Unterzeichnung des Rahmenabkommens mit den USA jede Nacht mehrere Drohnen auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus abgefeuert haben. Dies berichtet unter Berufung auf einen US-Beamten. Dieser erklärte, dass das US-Militär die vom Korps der Islamischen Revolutionsgarden des Iran gestarteten Drohnen abzuschießen, bevor diese Schiffe oder Personal in der Region gefährden könnten.

US-Präsident Donald Trump hat auf dem G7-Gipfel in Frankreich ungewöhnlich offene Kritik am militärischen Vorgehen Israels gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon geübt.

"Man muss nicht jedes Mal ein Wohnhaus zerstören, nur weil man jemanden sucht", sagte Trump. In diesen Gebäuden seien viele Menschen, von denen nicht alle zur Hisbollah gehörten. Bundeskanzler Friedrich Merz bezeichnet das von den USA ausgehandelte Abkommen mit Iran als Vorbild für die Ukraine. Diese Einigung eröffne jetzt eine große Chance für die Stabilität der Region und für eine Erholung der Weltwirtschaft, sagte Merz am Rande des G7-Gipfels in Evian.

Er verweise auf den gesunkenen Ölpreis und den Aufschwung an den Aktienmärkten. Der Export iranischen Erdöls per Schiff läuft wieder an. Mehrere iranische Öltanker hätten das von der US-Marine blockierte Seegebiet verlassen, teilt die Website TankerTrackers mit, die über den Transport und die Lagerung von Erdöl informiert. Die US-Regierung hat xAI, das KI-Unternehmen von Elon Musk, unter Druck gesetzt, indem sie erklärt, dass dessen KI-Chatbot Grok bei US-Angriffen auf den Iran genutzt wurde.

Die Klage gegen Gasturbinen eines xAI-Rechenzentrums im Bundesstaat Tennessee bedrohe "die nationale, wirtschaftliche und Energie-Sicherheit" der USA sowie die Versorgung der KI-Infrastruktur, die von der US-Armee genutzt werde





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