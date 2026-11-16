Israels N12: Netanjahus Mitarbeiter warnte vor arabischer Wahlmanipulation

Der israelische Sender N12 deckt auf, dass Ido Norden vor der Wahl vor Wählerstimmen-Handel warnte. Netanjahus Team dementiert und droht mit Klage, während Eisenkot Rücktritt fordert.

Der israelische Fernsehsender N12 hat in einer Veröffentlichung am Sonntagabend einen Eklat um die bevorstehende Wahl am 27. Oktober aufgedeckt. Demnach hatte Ido Norden, der Büroleiter von Premierminister Benjamin Netanjahu, am Vortag der Abstimmung die Polizeiführung kontaktiert. Norden warnte dabei vor einem angeblichen Versuch von Aktivisten der arabischen Raam-Partei, Wähler durch Geldzahlungen zu einer erhöhten Beteiligung zu motivieren.

Ermittlungen und Freilassungen nach Wahl

Trotz dieser ernsthaften Vorwürfe brachten die anschließenden polizeilichen Ermittlungen keine belastenden Ergebnisse für die Anklage. Alle drei in diesem Zusammenhang festgehaltenen Männer wurden inzwischen wieder ohne Anklage freigelassen. Die Likud-Partei von Netanjahu hatte die Festnahmen zunächst als mutmaßlichen Wahlbetrug interpretiert und gemeinsam mit ihren Koalitionspartnern erfolglose Versuche unternommen, die Bestätigung des Wahlergebnisses zu verhindern. Auch Netanjahu selbst hatte öffentlich behauptet, die arabischen Parteien hätten die Wahl "gestohlen".

Also read Smatrics: Mitarbeiter-Laden wird zum Benefit für E-Flotten

Eisenkot fordert Netanjahus sofortigen Rücktritt

Der ehemalige Ministerpräsident Gadi Eisenkot reagierte scharf auf die Enthüllungen des Senders N12. Er bezeichnete Netanjahu und sein gesamtes Umfeld als eine "existentielle Bedrohung" für die Demokratie. Laut Eisenkot hätten Korruption und die Unterordnung staatlicher Institutionen unter den Willen von Netanjahu zum persönlichen Machterhalt alle Bereiche des öffentlichen Lebens durchdrungen. Eisenkot betonte, dass Netanjahu unter keinen Umständen noch "eine weitere Minute" an der Regierungsspitze bleiben dürfe.

Advertisement

Ablehnung von Shin-Bet-Massenaabhörungsantrag

Die Zeitung Haaretz berichtete zudem, dass der Leiter des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet, David Zini, versuchte, die Führung der israelisch-arabischen Partei Vereinigte Liste abzuhören. Der Antrag der Sicherheitsbehörden wurde jedoch von der Generalstaatsanwältin abgelehnt, da keine ausreichenden Beweise vorlagen. Netanjahus Büro wies alle Vorwürfe zurück und charakterisierte den TV-Bericht von N12 als Teil schwerwiegender Versuche, die Affäre um die Wahlmanipulation zu vertuschen. Das Büro betonte, Norden habe lediglich Informationen über eine mögliche Straftat weitergeleitet und drohte mit einer Verleumdungsklage.

Parlamentarische Blockade und hohe arabische Beteiligung

Die Wahl am 27. Oktober endete ohne eine klare parlamentarische Mehrheit für eines der beiden großen politischen Lager. Weder das rechtsreligiöse Lager um Netanjahu noch das Oppositionslager unter der Führung von Gadi Eisenkot erhielten genug Sitze für eine Alleinregierung. Parallel dazu stieg die Wahlbeteiligung in der arabischen Bevölkerung deutlich an. Rund 77 Prozent der arabischen Wähler gaben ihre Stimme ab, was einen massiven Anstieg gegenüber den 53 Prozent bei der Wahl im Jahr 2022 darstellt. Diese hohe Beteiligung wird von der Opposition nun als politisches Signal gegen die im Bericht geschilderten Manipulationsvorwürfe gewertet.