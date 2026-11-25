Der Aktionärsberater ISS empfiehlt in seinen überarbeiteten Richtlinien für 2027, dass deutsche Unternehmen virtuelle Hauptversammlungen nur noch für maximal drei Jahre genehmigen sollen, sofern sie sich verpflichten, die Aktionäre in diesem Zeitraum mindestens einmal persönlich einzuladen. ISS rät generell zu Hybrid-Formaten, scheuen die Unternehmen jedoch mit Verweis auf Kosten und rechtliche Unsicherheiten. Eine Ausnahme gilt, wenn mehr als 80 Prozent der Aktionäre einer lockereren Regelung zustimmen.

Aktionärsberater ISS fordert Präsenz- Hauptversammlung en mindestens alle drei Jahre Der einflussreiche Aktionärsberater ISS Stoxx fordert von deutschen Unternehmen künftig mindestens alle drei Jahre eine Präsenz- Hauptversammlung. In den überarbeiteten Richtlinien für die Hauptversammlung s-Saison 2027 empfiehlt ISS allen Investoren, virtuelle Aktionärstreffen nur noch für maximal drei Jahre zu genehmigen – und nur dann, wenn sich die Unternehmen dazu verpflichteten, ihre Aktionäre in dem Zeitraum mindestens einmal persönlich einzuladen.

Grundsätzlich rät die Deutsche-Börse-Tochter zu Hybrid-Veranstaltungen, bei denen die Aktionäre die Wahl haben, ob sie persönlich erscheinen oder über das Internet teilnehmen – mit gleichen Möglichkeiten, sich an der Abstimmung zu beteiligen. Doch das scheuen die Unternehmen mit Verweis auf hohe Kosten und rechtliche Unsicherheiten. Schon bisher hatte ISS Präsenz- oder Hybrid-Veranstaltungen den Vorzug vor rein virtuellen Hauptversammlungen gegeben.

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In der Praxis hatten sich die Berater aber auch mit großzügigen Regelungen abgefunden, etwa bei Siemens, wo sich der Vorstand nur zu einer Präsenz-Hauptversammlung in fünf Jahren bekannt hatte. Ein Schlupfloch lässt ISS den Konzernen aber: Wenn mehr als 80% der Aktionäre künftig einer lockereren Regelung zustimmten, werde man sich dem beim nächsten Mal nicht verschließen.

Nach den Empfehlungen von ISS und des Konkurrenten GlassLewis richten sich vor allem Fondsgesellschaften und andere institutionelle Kapitalanleger aus den USA. 2026 hatte auch auf Druck der Aktionärsberater erstmals seit der Corona-Pandemie wieder eine Mehrzahl der Dax-Hauptversammlungen in Präsenz stattgefunden. Zahlreiche Konzerne wollen das aber auf besondere Anlässe beschränken, etwa wenn es um Abspaltungen, Fusionen oder Kapitalerhöhungen geht. Virtuelle Aktionärstreffen waren 2020 als Notlösung während der Pandemie eingeführt worden, 2022 wurden sie als Möglichkeit auch gesetzlich verankert.

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