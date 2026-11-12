Issa Remmo im EU-Parlament: Clan-Chef bei Symposion gegen Islamismus

Issa Remmo nimmt am EU-Parlamentssymposion gegen Islamismus teil. Die Einladung geht auf FDP-Politiker Eren Güvercin und französische Abgeordnete zurück. Skepsis gegenüber seiner Glaubwürdigkeit bleibt groß.

Der Neuköllner Clan-Chef Issa Remmo hat sich nach der jüngsten Berliner Wahl in Brüssel präsentiert. Dort nahm der 58-Jährige an einem internationalen Symposium im Europäischen Parlament teil. Das Ereignis markiert einen deutlichen Bruch zu seiner vorherigen politischen Ausrichtung.

Symposion gegen Islamismus in Brüssel

Remmo reiste nach Brüssel, um am Event mit dem Titel "Demokratien angesichts des Islamismus: wachrütteln, Widerstand leisten, neu aufbauen" teilzunehmen. Eingeladen hatte ihn die französische Europaabgeordnete Céline Imart. Sie gehört der Europäischen Volkspartei an, zu der auch CDU und CSU zählen. Das Symposium war von dem französischen Imam Hassen Chalghoumi organisiert worden.

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Chalghoumi, 54 Jahre alt, gilt als bekannter Brückenbauer zwischen den Religionen und verurteilt Terrorakte klar. Remmo bezeichnet den Imam gegenüber der "Jüdischen Allgemeinen" als seinen Freund. Die beiden verbindet eine langjährige Bekanntschaft, bei der sie bereits gemeinsam auf Podien diskutierten. Dutzende weitere Gäste aus muslimischen, christlichen und jüdischen Gemeinden folgten der Einladung.

Distanz zur Partei Die Linke

Der Auftritt im Brüsseler Parlamentsgebäude steht im krassen Gegensatz zu Remmos Aktionen in Berlin. Vor Kurzem hatte er noch bei der Wahlparty der Partei Die Linke teilgenommen. Seine Verbindung zum dortigen Bundestagsabgeordneten Ferat Koçak war öffentlichkeitswirksam. Remmo erklärte kürzlich gegenüber BILD, dass er sich von der Linken abgewendet habe.

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Er sei enttäuscht darüber, dass die Partei nicht zu ihm stehe, obwohl er viel Wahlwerbung für sie geleistet habe. In Brüssel vertrat der Clan-Chef Positionen, die deutlich gemäßigter sind als die große Teile der Linken. Er hörte den Reden aufmerksam zu und applaudizierte einzelnen Beiträgen, die er über Kopfhörer in einer Simultanübersetzung verfolgte.

Positionen zu Gaza und Hamas

Remmo äußerte sich deutlich zum aktuellen Konflikt im Nahen Osten. Er erklärte gegenüber BILD-Reporter Til Bierman, dass die Hamas die Schuld am Gaza-Krieg trage und nicht Israel. Natürlicherweise habe die Hamas unschuldige Menschen getötet. Leider seien auch unschuldige Menschen durch die Fehler der Hamas in Gaza gestorben.

Ohne die Taten der Hamas wäre dies nicht passiert, so Remmo. Diese Aussage steht im direkten Widerspruch zu den öffentlichen Äußerungen der Linken. Der Clan-Chef betont damit seine Ablehnung terroristischer Handlungen und distanziert sich von narrativen Mustern, die er zuvor noch unterstützt hatte.

Kritik an Glaubwürdigkeit

Trotz seiner neuen politischen Botschaften herrscht große Skepsis. FDP-Politiker Eren Güvercin nimmt Remmo das Engagement nicht ab. Güvercin, 46 Jahre alt, ist Mitglied der liberal-islamischen Alhambra-Gesellschaft. Er räumt ein, dass Remmo ein Talent für Inszenierung habe.

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Doch nicht jeder, der etwas Richtiges zum Thema Islamismus sage, sei ein überzeugter Kämpfer für Demokratie. Familienmitglieder von Remmo wurden bereits wegen Raub, Erpressung und Gewalt verurteilt. Der Großfamilie werden spektakuläre Straftaten zugerechnet. Dazu gehören der Diebstahl der Goldmünze aus dem Bode-Museum und der Juwelenraub im Grünen Gewölbe.

Gütercin kritisiert, dass Politiker immer wieder solchen Akteuren auf den Leim gingen. Die politische Transformation von Issa Remmo wird daher von Beobachtern mit großer Vorsicht betrachtet. Die Teilnahme im EU-Parlament bleibt ein isoliertes Signal in einem komplexen politischen Umfeld.