Ist der 1. FC Nürnberg die neue Spitzenmannschaft der 2. Liga?

Der 1. FC Nürnberg gewinnt auch gegen Ulm und zeigt seine starke Form. Ist der Club jetzt eine Spitzenmannschaft?

Der 1. FC Nürnberg reitet weiterhin die Erfolgswelle und zeigt sich von allen Unannehmlichkeiten dieser Woche unbeeindruckt. Ist da in Nürnberg etwa eine Spitzenmannschaft am Werke? Das 2:0 gegen Ulm war harte Arbeit.

Lange Zeit gelang dem Club wenig, gegen die kompakt wie leidenschaftlich verteidigende Hintermannschaft der Spatzen schien zunächst nichts zu gehen - bis Maurice Krattenmacher den Gästen einen Bärendienst erwies und wegen einer Schwalbe im Nürnberger Strafraum mit Gelb-Rot vom Platz flog. Danach schoss der Club Ulms Schlussmann Christian Ortag zwar ein paar Mal warm, doch erdrückend konnte man die Überlegenheit der heimstarken Gastgeber nicht nennen. Dass Caspar Jander dann kurz vor dem Ende den erlösenden Führungstreffer mit einem Traumtor erzielte und Janis Antiste die Nachspielzeit für den zweiten Treffer nutzte, passt in die aktuelle Phase des 1. FC Nürnberg. Die Mannschaft strotzt nur so vor Selbstvertrauen und ist sich sehr wohl bewusst, jederzeit ein Tor schießen zu können. Egal ob in der Anfangsphase oder eben wie am Sonntag kurz vor dem Ende. Drei aus drei Heimspielen hat der FCN im neuen Jahr gewonnen, ist damit in der Heimtabelle der 2. Liga auf den zweiten Platz geklettert. Der 1. FC Nürnberg hat einen turbulenten Deadline Day erlebt und einige Millionen Euro umgesetzt. Was passiert mit dem Geld? Und welche Spieler stehen demnächst vielleicht im Schaufenster? Gemeinsam mit kicker-Reporter Benedikt Hoffmann nehmen wir den FCN genau unter die Lupe. Nicht aber nur ihretwegen ist es keinesfalls abwegig, die Nürnberger aktuell zu den formstärksten Teams der Liga zu zählen. Dank vier Siegen aus fünf Spielen steht der Club auch in der Rückrundentabelle gut da und belegt auch dort Rang zwei. Sind die Mittelfranken, die vor Saisonbeginn eigentlich nur planten, eine sorgenfreie Saison zu spielen, nun etwa eine Spitzenmannschaft? Vom oft zitierten Blick nach unten darf jedenfalls spätestens nach dem Arbeitssieg gegen Ulm keine Rede mehr sein. Klose sagte zwar, man könne ihn 'auch nach so einem Spiel nicht locken', nur um genau dies dann doch zuzulassen. 'Wir werden immer mehr eine Spitzenmannschaft', stellte der Club-Trainer fest. 'Ich spüre, dass da was geht.' Aber: 'Wir haben jetzt einen Flow und wir müssen nachlegen. Mit Nachlegen meine ich die Leistung, das ist für mich die Basis.' Kloses Annahme, der FCN werde 'immer mehr eine Spitzenmannschaft', entspricht dabei auch der Realität. Das zeigen nicht nur die Blicke auf die Heim- und Rückrundentabelle, sondern auch jener auf die Gesamttabelle. Mit 34 Punkten verharrt der FCN zwar auf Platz neun, hat sich einem direkten Aufstiegsrang aber auf fünf Zähler angenähert. Sein Ziel, mit dem Abstieg nichts zu tun haben zu wollen, hat der Club nicht erst am Sonntag erreicht. Zudem tut er sich von Woche zu Woche schwerer, jene Vorgabe, man wolle das Polster aufs untere Drittel immer weiter vergrößern, glaubhaft zu vermitteln. Jetzt aber wartet erst einmal eine Wundertüte auf Nürnberg. Bereits am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist der FCN in Berlin zu Gast, wo Ex-Club- und nunmehr auch Ex-Hertha-Trainer Cristian Fiel am Sonntag entlassen wurde. 'Es wird richtig schwer vorzubereiten, weil wir nicht wissen, was passiert.' Die Lösung hat Klose aber parat: 'Wir müssen uns auf uns fokussieren.





1. FC Nürnberg 2. Liga Spitzenmannschaft Formstärke Klose Ulm Deadline Day

