Ist die Art des Rassismus-Unterrichts in Schulen noch zeitgemäß?

Bidigi-Vorstand Fabian Eckert erforscht, wie Schüler über Nationalsozialismus und Rassismus lernen und entwickelt ein digitales Bildungsangebot, das auf die Bedürfnisse der Schüler zugeschnitten ist.

Fabian Eckert, der Vorstand des Vereins Bidigi, stellt sich die Frage, ob die Art und Weise, wie Schüler über Nationalsozialismus und Rassismus lernen, noch zeitgemäß ist. Bidigi bietet digitale Ansätze, um junge Menschen für die Themen Diskriminierung und Demokratie zu sensibilisieren. Eckert und sein Team haben mit Schüler n zwischen 14 und 16 Jahren gesprochen, um herauszufinden, welche Inhalte sie wirklich interessieren.

Ziel ist es, ein digitales Bildungsangebot zu entwickeln, das auf die Bedürfnisse der Schüler zugeschnitten ist. Die Schüler betonen, dass ihnen in erster Linie nicht die Bestrafung des Täters wichtig ist, sondern die Unterstützung der Betroffenen und die Veränderung der Schulgemeinschaft. Sie berichten von regelmäßigen rassistischen Übergriffen, die oft unter den Teppich gekehrt werden. Eckert beobachtet, dass manchen Lehrkräften die Unterstützungsmöglichkeiten der Senatsverwaltung für Bildung nicht bekannt sind. Er wünscht sich, dass der Umgang mit rassistischen Vorfällen in Schulen besser unterstützt wird.Bidigi arbeitet in Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern, darunter der Volkshochschule, dem Martin-Niemöller-Haus und der Bildungsstätte Wannseeforum. Ziel ist es, Demokratie lebendiger zu gestalten, indem mehr Menschen mitgenommen und eingebunden werden. Dazu könnten beispielsweise niedrigschwellige Workshops an Orten mit viel Publikumsverkehr angeboten werden. Eckert sieht sich selbst in der Verantwortung, sich besser zu informieren und die Senatsverwaltung für Bildung auffordert, die Unterstützung der Schulen beim Umgang mit rassistischen Vorfällen zu verbessern.





Tagesspiegel

