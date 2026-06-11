Ist es lohnenswert, nach dem Abspann für eine weitere Szene zu sitzenbleiben?

Der Kultregisseur Steven Spielberg bringt einen Sci-Fi-Blockbuster auf die große Kinoleinwand und mischt dem Film eine ordentliche Mischung aus Mystery und Thriller bei. Ein Geheimnis können wir schon vor dem Kinobesuch enthüllen und euch die Frage nach der Post-Credit-Scene beantworten.

Hier bekommt ihr die Antwort, ob es sich lohnt, nach dem Abspann für eine weitere Szene sitzenzubleiben. Der Kultregisseur Steven Spielberg bringt vier Jahre nach "Die Fabelmans" einen Sci-Fi-Blockbuster auf die große Kinoleinwand.

Die Trailer verraten bereits, dass es sich um keinen bloßen Alien-Film handelt, sondern vor allem um die politischen Bemühungen, Beweise unter Verschluss zu halten, und die direkte Gegenbewegung, die sich aus einer Gruppe von Spezialist*innen heraus entwickelt und die volle Enthüllung anstrebst. Dementsprechend mischt Spielberg dem Film auch eine ordentliche Mischung aus Mystery und Thriller bei. Ein Geheimnis können wir schon vor dem Kinobesuch enthüllen und euch die Frage nach der Post-Credit-Scene beantworten.

Wer nach den circa 145 Minuten Filmlaufzeit schleunigst den Saal verlassen möchte, kann das ruhigen Gewissens tun und wird kein weiteres Filmmaterial verpassen. Die vielleicht noch einen Hauch einer Antwort darauf liefert, was das Alien der Menschheit denn nun zu sagen hat. Denn nach Daniels (Josh O'Connor) Übersetzung spricht Margaret (Emily Blunt) nur noch "Hört zu" in die Kamera und es folgt der Cut.

Das mag zum Teil frustrierend sein, allerdings kann es sich gerade dann lohnt, noch im Saal zu verweilen und das eben Gesehene zu verarbeiten. Nach ein wenig Bedenkzeit kann sich das Publikum dann vielleicht selbst beantworten, was der Film so bewusst offen lässt. Steven-Spielberg‑Quiz: Nur wer Spielbergs Filme wirklich kennt, schafft alle 10 Fragen.

Abgesehen davon lohnt es sich eigentlich immer, nicht direkt aus dem Saal zu stürmen, sondern die Abspannmusik zu genießen, sich zurückzulehnen und bei der Vielzahl von Namen von Beteiligten ins Staunen zu geraten





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