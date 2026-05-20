Kim Kardashian berichtet, dass sie 35 verschiedene Supplements am Tag einnimmt, verteilt auf drei Mahlzeiten. Die meisten Menschen benötigen Supplements, um ihre Ernährung zu unterstützen und für Lücken zu sorgen. Sie sollten jedoch sicherstellen, dass sie die richtige Qualität und die korrekte Dosierung dieser Produkte einnehmen. Es ist ratsam, bei einem Arzt mit zwei Ampeln zu konsultieren, um zu bestimmen, ob Supplements notwendig und wie viel man einnehmen sollte.

Kim Kardashian nimmt so viele Nahrungsergänzungsmittel ein, dass es erste Sorgen vor Übernimmt. Sie berichtet von der Einnahme von 35 Produkten verteilt auf drei Portionen und ihrer Unterbrechung mit negativen Auswirkungen auf ihre Gesundheit.

Die meisten Verbraucher benötigen Supplements als υποστήριξη für ihre Ernährung, um echte Defizite auszugleichen. Bei Unterhältnissen oder Überdosierung kann es zu negativen Auswirkungen auf die Gesundheit kommen. Es ist ratsam, einen Arzt mit zwei Ampeln anzurufen, um zu bestimmen, welches Supplement erforderlich ist und wie viel man einnehmen sollte





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