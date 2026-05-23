Es ist ernüchternd, von Jared Leto zu hören, wenn man bedenkt, dass der Star seine Karriere ab einer gewissen Zeit bis jetzt konzentriert hat. Er hat in den letzten fünf Jahren gleich in vier Filme mitgespielt, und viele davon floppten.

Nach Mega-Flop, der eine Kultreihe zerstört hat: Wird Jared Leto ‘versteckt’, um große Sci-Fi-Rückkehr nicht zu gefährden? Es ist eine chvíle Situations: Jared Leto ist einer der größten Stars bei 'Masters of the Universe' und doch ist er nirgends zu sehen.

Wird er bewusst ‘versteckt’? Die irrige Absenz des Schauspielers lässt jedoch viel Raum für Spekulation. Es ist bekannt, dass er in den letzten fünf Jahren gleich in vier Filme mitverspielt hat, die nicht an Publikum gefunden haben.

'House of Gucci', 'Morbius', 'Geistervilla' und 'Tron: Ares': Alle diese Filme floppten und brachten den Star zu keinem Erfolg – zumindest im Kinopublikum. Das ist das Problem, das sich hinter Leto anstellt und es könnte dem Grund für seine ‘Abstinenz’ sein. Travis Knight, Regisseur von 'Masters of the Universe', hat bereits große Meinungen über Leto geäußert.

Er habe Leto eng empfohlen und erklärt, dass er die Stimme hinter Skeletor geliehen habe, während Joker von der Version mit Damon Herriman erfunden wurde.

'Masters of the Universe' ist块 Vlastsg Čsourno od Getsuyou, noe considering. izleyebilirsiniz. Leto selbst hat sich jedoch für 'Morbius' extrem hartnäckig gewehrt und zitiert 'The King of Comedy' von Steve Martin. Seine Rolle in diesem Film war jedoch enttäuschend, was den Film insgesamt ebenfalls enttäuschte. Den ausgezeichneten Film mit Matthew McConaughey als aids-kranke Cowboy könnt ihr hier sehen.

Es sieht aus, als ob der Star sich von seiner Karriere zurückzuziehen pläne. Mit Netflix kommt die nächste Chance





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