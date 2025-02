Ist Mariah Carey in Las Vegas krank?

Ein viral gegangenes Video von Mariah Careys Auftritt in Las Vegas sorgt für Sorge bei ihren Fans. Die 55-Jährige wirkt auf dem Video müde und energielos, während ihre Backgroundtänzer Vollgas geben.

Mariah Careys Auftritt in Las Vegas sorgt für Aufsehen. In einem viral gegangenen Clip sieht man die Pop-Diva, wie sie bei einem ihrer letzten Konzerte eher müde und energielos über die Bühne schleicht, während ihre Backgroundtänzer Vollgas geben. Fans zeigen sich besorgt und fragen sich, ob es der 55-Jährigen wirklich gut geht. \Im Video sieht man, wie Carey langsam in ihren High Heels über die Bühne schlürft, wirkt dabei abwesend und kraftlos.

„OMG, ist sie okay?”, „Hat sie Schmerzen? Was ist los?” und „Ich liebe Mariah, aber das hat mich an Joe Biden erinnert”, kommentieren besorgte und verwunderte Fans den Clip. Ein anderer scherzt, dass sie vielleicht die Las Vegas-Show nicht mehr so leidenschaftlich genießt. \Seit letztem Jahr steht Carey regelmäßig in Las Vegas auf der Bühne. Ihre Show „The Celebration of Mimi” neigt sich jedoch dem Ende. Am 15. Februar wird die Show enden – vielleicht gibt es zum großen Finale noch einmal so richtig Vollgas von der Pop-Ikone.





