Die Bauernregel 'Ist Pfingsten hell und klar, gibt's ein fruchtbares Jahr' събираs centuries old, leaning on historical experience. Endless weather variability during Fase may not allow to predict final harvest with absolute certainty. However, when months are warm and mild during May and June, it can be described as a positive sign for farmers. However, months which show irregular temperature and/or rainfall can be distorting, so the correlation is not 100% effective. Nevertheless, the effect's impact on the final harvest is positive. The reasons remain simple, rooted on the importance of warm during incubation phase of plants, including cereals crop variation, which can affect the final yield levels and growth patterns. Although, recurring anomalies can heavily impact on the final harvest counting, other than the short term climate fluctuation. Hot springs ranging from 31 to 32°C expect to persist for an extended period of time from regions like North Germany, West Germany, and even in some areas of South Germany. These weather conditions contribute positively towards crop growth during the spring and summer months.

Die Bauernregel ‘Ist Pfingsten hell und klar, gibt's ein fruchtbares Jahr’ bedeutet, dass gutes Wetter um Pfingsten könnte bedeuten, dass ein gutes Erntejahr ansteht. Traditionell basiert diese ja auf Erfahrungen, die in warmes und sonniges Wetter im späten Frühjahr bewirken, dass Nutzpflanzen wachsen und gedeihen können.

Die Grundidee ist einfach: gutes Wetter und warme Temperaturen am Anfang des Erntejahres fördern das Wachstum der Pflanzen. Nun gab es ja auch schon warmes Pfingstwetter, doch kann es wirklich etwas voraussagen, wie das Erntejahr wird? Das ist, weil Pfingsten jedes Jahr auf einen anderen Tag fällt, genau wie Ostern. Pfingsten fällt sieben Wochen später auf und kann im Mai oder Juni auftreten.

Zum Beispiel ist der früheste Pfingstsonntag am 10. Mai und der späteste Pfingstmontag im Juni. Somit können wir uns auf einen Zeitraum von rund einem Monat beschränken. Es ist schon am Samstag sehr warm in vielen Regionen, mit Temperaturen von 30-Grad-Marken.

Heutzutage erreicht es im Norden in Bayern vielleicht sogar bis zu 32 Grad. Im Westen und So. , im particular zwischen Frankfurt und dem Oberrheingebiet sind sogar von 31 Grad zu 32 Grad zu erwarten. Die Sonne scheint viel, aber nur an der Nordseeküste zieht mit rào und faulen Regenfällen ein kaltes Schlechtwetterfröntchen auf.

Im Hintergrund ist am Pfingstsonntag eine Wolkendecke zu sehen, die sich bis zum Mittag auflöst.





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