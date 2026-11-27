Selenskyj schießt gegen Trumps Annäherung an Putin. Auch die Arbeit der USA bei den Friedensgesprächen missfällt dem ukrainischen Präsidenten.

Sieben ukrainische Seedrohnen, ein nächtlicher Angriff vor Libyen: Selenskyj spricht von einem versenkten russischen Kriegsschiff. Was zeigen die Aufnahmen des Geheimdienstes?traf, bezeichnete der US-Präsident den Chef der russischen Regierung als seinen „Freund“.

Dass ausgerechnet eine weltpolitisch so wichtige Nation mit dem Kriegsgegner auf Schönwetter macht, stößt dem Präsidenten derRussland bei den Friedensgesprächen nicht ausreichend unter Druck setzen. Zudem nannte Selenskyj es „seltsam“, dass Trump sich so innig mit dem Kreml-Chef auf Social Media präsentiere.

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„Natürlich liegt die Entscheidung beim Präsidenten der Vereinigten Staaten, aber… es ist schon seltsam“, sagte Selenskyj und betonte: „Er ist ein Aggressor und ein Mörder… Er kann kein Freund sein. Das geht einfach nicht.