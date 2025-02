ISTAF Indoor in Berlin ohne Mihambo und Lückenkemper, Ogunleye startet im Kugelstoßen

Der ISTAF Indoor findet am Abend in Berlin statt, ohne die Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo und die 100-Meter-Europameisterin Gina Lückenkemper. Dafür startet die Olympiasiegerin im Kugelstoßen, Yemisi Ogunleye, erstmals im Programm des Meetings.

Der ISTAF Indoor in Berlin steigt am Abend ohne Malaika Mihambo und Gina Lückenkemper . Dafür startet im Kugelstoßen Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye . Die 26 Jahre alte Olympiasiegerin von Paris will in der mit 12.000 Zuschauern ausverkauften Berlin er Uber-Arena am Freitag das Kugelstoßen der Frauen erstmals in das Programm aufgenommen. Eine solche Bühne erhält eine Kugelstoßerin wahrlich nicht häufig. Aber Ogunleye ist ja auch schon längst nicht mehr irgendwer.

Spätestens seit ihrem Olympiasieg gehört die 26-Jährige zu den großen Stars der Szene. Im Sommer hat sie überraschend Gold bei den Olympischen Spielen in Paris gewonnen. Seitdem ist viel passiert, erzählt Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye im Gespräch mit Thomas Skulski. Und wer vielleicht gedacht hat, Ogunleye fällt nach ihrem Goldcoup und all den Galas und Empfängen erst einmal in ein Loch, der hat sich kräftig getäuscht. Dynamisch, explosiv, voll im Flow - Ogunleye macht einfach weiter. Zuletzt in Düsseldorf gelang ihr ein Versuch auf 19,78 m - nur bei ihrem Olympia-Triumph in Paris (20,00 m) und dem Gewinn der Silbermedaille bei der Hallen-WM im Vorjahr (20,19 m) stieß Ogunleye jemals weiter. Den Rückenwind von Paris spürt sie im Alltag: 'Und das merke ich auch im Training, dass ich total befreit bin.' Mit dieser 'Freiheit' und 'Freude' greift sie weiter an und hofft auf noch 'weitere Weiten in den nächsten Wochen'. Malaika Mihambo hat bei der Weltpremiere der neuen 'Take-off-Zone' im Weitsprung beim ISTAF Indoor in Düsseldorf mit 6,87 Meter den Sieg errungen. Der Schwede hält mit 6,06 Metern den Meeting-Rekord. 'Es ist eine verrückte Atmosphäre in der Halle, das gibt gute Energie', sagte Duplantis und ergänzte: Zwei andere Stars, die in Berlin zu den Stammgästen zählen, werden dagegen dieses Mal fehlen. Die frühere 100-Meter-Europameisterin Gina Lückenkemper hat wegen einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel die Hallensaison vorzeitig beendet. Die zweimalige Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo fällt wegen eines Infekts kurzfristig aus. Sie gewann zuletzt die Meetings in Dortmund, Düsseldorf und Karlsruhe, wo sie mit 7,07 Metern eine Weltjahresbestleistung aufstellte. Nach der Premiere in Düsseldorf werden auch die Athleten in Berlin aus einer speziellen Take-off-Zone und nicht vom Sprungbalken abspringen.





