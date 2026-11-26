Der Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister aus Schwerin hat auch Folgen für die NRW.Bank. Ihre Website wurde vorsorglich vom Netz genommen. Daten sind jedoch keine abgeflossen.

Der Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister aus Schwerin hat auch Folgen für die NRW. Bank. Ihre Website wurde vorsorglich vom Netz genommen. Daten sind jedoch keine abgeflossen.

Der Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister der NRW. Bank hat die Website der Förderbank vorübergehend lahmgelegt. Aufgrund eines Hackerangriffs bei ihrem IT-Dienstleister hat die NRW. Bank ihre Website vom Netz nehmen müssen.

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Wie die Förderbank auf Anfrage mitteilte, gibt es für die Betroffenheit der NRW. Bank „keinerlei Hinweise, insofern auch nicht für einen Datenabfluss“. Vielmehr führte der Sicherheitsvorfall im Rechenzentrum von Planet IC dazu, dass Kundenwebsites vorsorglich vom Netz genommen wurden. Ein in der Branche übliches Vorgehen.