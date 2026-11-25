Ankerkern baut vor jedem KI-Agenten einen digitalen Zwilling des Betriebs. Gründerin Eva Jacob setzt auf Geduld, nicht auf Tempo. Ein Kunde überzeugte das Konzept so sehr, dass er Geld gab.

Das Berliner Start-up Ankerkern will mit „Slow AI“ Mittelständlern ab etwa 30 Beschäftigten die KI-Einführung erleichtern. Es erfasst den Betriebsalltag, baut daraus einen digitalen Organisationszwilling und testet darauf individuell zugeschnittene KI-Agenten.

Die Alois-Müller-Gruppe ist Kunde und Investor der Preseed-Runde. Die Agenten bearbeiten dort unter anderem in der Baustellenlogistik Vorgänge im SAP-System, ein Mensch gibt Kundenmails frei. Die Gruppe will über die Plattform künftig alle Prozesse automatisieren. Ankerkern übernimmt die Integration in gewachsene IT-Systeme und sichert den Datenschutz ab, etwa durch Datenspeicherung in einer firmeneigenen Cloud in Deutschland oder im Unternehmen.

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Das Start-up will Kunden befähigen, selbst KI-Agenten zu erstellen, plant bis Ende 2027 den Einsatz bei 100 Mittelständlern und sieht eine große Marktnachfrage für systematische Prozessanalyse und KI-Einführung. , englisch abgekürzt AI). Nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft im Auftrag des Verbands Eco setzen zwar rund 40 Prozent der deutschen Firmen KI ein – im Vergleich zu 2024 ist das mehr als eine Verdoppelung.

Doch erfolgt der Einsatz oft noch unsystematisch, und viele Firmen halten sich ganz zurück, weil Expertise, Kapazitäten und Überzeugung fehlen oder Datenschutzbedenken bestehen.

„Viele sind wirklich noch bei null, andere rudern bereits zurück“, sagt Eva Jacob, Chefin und Mitgründerin von Ankerkern. Ein großer Teil der KI-Projekte stifte keinen Mehrwert.

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„Es reicht nicht, den Mitarbeitern einen ChatGPT-Zugang zu geben und sie mal probieren zu lassen. “ KI müsse echte Probleme im Betrieb lösen, sonst bleibe sie ein teures Experiment. Bislang gelte: „Der Mittelstand ist mit KI oft noch überfordert.

“ Das in diesem Jahr gegründete Berliner Start-up, dem jetzt die erste frühe Finanzierungsrunde gelang, will den Unternehmen die Scheu nehmen und sie dabei unterstützen, behutsam KI-Lösungen einzuführen. „Wir nennen es ‚Slow AI‘“, sagt Jacob. Es gelte, zunächst einmal gemeinsam herauszufinden, welche Prozesse überhaupt automatisiert werden könnten.

„Wir müssen erst zuhören und verstehen“, so Jacob. Das Team erfasse dafür gemeinsam mit dem Kunden dessen Betriebsalltag und baue daraus eine Art digitalen Organisationszwilling, auf dem dann die individuell zugeschnittenen KI-Agenten getestet würden.

„Das braucht Zeit. Bis ein Agent live geht, können Wochen vergehen. Dafür funktioniert er dann auch im Alltag. Uns geht es um Tiefe, nicht um Breite.

“ Der Handlungsdruck im Mittelstand ist groß. „In einer Phase schwacher Konjunktur und wachsender internationaler Konkurrenz kann der gezielte Einsatz von KI ein zentraler Hebel für mehr Produktivität und Innovation sein“, sagte Patrick Schönowski vom Deutschen Mittelstands-Bund im Frühjahr. Für den WirtschaftsstandortZielgruppe von Ankerkern sind Firmen ab etwa 30 Beschäftigten. Einer der Kunden ist von dem Geschäftsmodell sehr überzeugt: In der sogenannten Preseed-Finanzierungsrunde stieg jetzt die Alois-Müller-Gruppe als Investor ein.

Der Spezialist für Energie- und Gebäudetechnik mit 1100 Beschäftigten nutzt die Plattform selbst. Aktuell bearbeiten Ankerkern-KI-Agenten bei Alois Müller unter anderem in der Baustellenlogistik jeden Vorgang von der Anfrage bis zur Rechnung direkt im SAP-System. Kundenmails gibt ein Mensch frei.

„Ankerkern soll die Plattform werden, über die unsere ganze Gruppe ihre Prozesse automatisiert“, sagte der geschäftsführende Gesellschafter Andreas Müller. Gründerin Jacob wertet es als starken Vertrauensbeweis, dass ein Kunde einsteige, der die Arbeit aus dem eigenen Betrieb kenne. Mit dem Erlös aus der Finanzierungsrunde will Ankerkern die Plattform sowie den Vertrieb und die Kundenbetreuung ausbauen.das zum Einhorn mit einer Milliardenbewertung aufgestiegen ist , als Geschäftsführerin die Expansion geleitet.

Mitgründer bei Ankerkern sind der frühere Chief Technology Officer von Flightright, Andreas Engler, und Felix Behrenbeck, der Re-Charge gegründet hatte und wie Jacob für 1Komma5 Grad arbeitete. Ankerkern wendet sich unter anderem an kleinere Firmen, die keine große eigene IT-Entwicklungsabteilung haben. Das Start-up übernimmt Aufgaben wie die Integration in gewachsene IT-Systeme und sichert den Datenschutz ab, etwa indem die Daten in einer firmeneigenen Cloud in Deutschland oder direkt im Unternehmen gespeichert werden.

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Typische Einsatzgebiete sind laut Jacob etwa Angebotserstellung und Belegerfassung.

„Das ist aber absolut individuell. Die Unternehmen sagen uns, wo es am meisten hakt.

“Ankerkern verfolge einen ganzheitlichen Top-down-Ansatz. Man sehe sich ganze Abteilungen und Prozesse an, statt nur einzelne Agenten zu bauen. Das sei einer der Hauptunterschiede zu Copilot-Lizenzen von der Stange und Eigenentwicklungen. Nach der Beratung zu Beginn haben die Kunden dann eine Plattform, auf der sie selbst Agenten anlegen können.

„Wir befähigen die Unternehmen, sich eigenständig Agenten zu bauen. “ Die Prozessanalyse sei dabei gerade für kleinere Unternehmen wichtig. „Das Wissen steckt in den Köpfen der Mitarbeiter“, sagt Jacob. Daher müssten Prozesse systematisch erfasst werden, damit es nicht zum Problem werde, wenn erfahrene Kräfte etwa in den Ruhestand gingen.

In Branchenkreisen wird der Unterstützungsbedarf bei der Einführung von KI in vielen Unternehmen gesehen. Allerdings sei zu erwarten, dass die Implementierung in den nächsten Jahren durch Fortschritte bei der KI einfacher werde, heißt es bei einem Unternehmen aus der Branche.

Zudem, so ein Investor, sei die Kombination von Beratung und Produkt immer eine Herausforderung. Bei Ankerkern sind sie überzeugt, eine Marktlücke gefunden zu haben.

„Das Interesse bei den Unternehmen ist sehr groß“, sagt Jacob. Bislang ist die Technologie laut Unternehmensangaben bei 15 Mittelständlern im Einsatz. Bis Ende 2027 sollen es 100 sein, also etwa siebenmal so viele.